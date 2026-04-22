Montoro durante partida contra a Chapecoense nesta terça-feira (21)Vitor Silva / Botafogo
O desempenho do atleta rendeu elogios do técnico Franclim Carvalho. Em entrevista coletiva após o jogo, o treinador destacou que ficou muito satisfeito com o camisa 10.
"Acho que o Montoro tem condições para vir a ser um jogador de elite, ainda não é, tem muita margem. O Montoro hoje fez uma coisa que eu pedia, que é jogar pra frente. Ele tem muito conforto com a bola, apesar de ter feito 19 aninhos essa semana. Não tem medo. Ele hoje fez isso. Ele, Danilo e Vitinho criaram muita dinâmica no corredor lateral direito, principalmente no segundo tempo. E conseguimos encontrar espaços. Estou satisfeito com o jogo dele", disse.
Revelado pelo Vélez Sarsfield, o argentino de apenas 19 anos chegou ao Alvinegro em junho de 2025 para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Desde então, ele acumula 43 partidas pelo Glorioso, com cinco gols e seis assistências.
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