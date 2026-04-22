Montoro durante partida contra a Chapecoense nesta terça-feira (21)Vitor Silva / Botafogo

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Rio — O meia Álvaro Montoro, do Botafogo, foi elogiado pela sua atuação na vitória por 1 a 0 contra a Chapecoense pela Copa do Brasil, nesta terça-feira (21). O jogador criou duas grandes chances e acertou quatro passes importantes, conforme a plataforma "SofaScore", e ainda mandou uma bola na trave, além de ter tido boas ações na defesa.

O desempenho do atleta rendeu elogios do técnico Franclim Carvalho. Em entrevista coletiva após o jogo, o treinador destacou que ficou muito satisfeito com o camisa 10.

"Acho que o Montoro tem condições para vir a ser um jogador de elite, ainda não é, tem muita margem. O Montoro hoje fez uma coisa que eu pedia, que é jogar pra frente. Ele tem muito conforto com a bola, apesar de ter feito 19 aninhos essa semana. Não tem medo. Ele hoje fez isso. Ele, Danilo e Vitinho criaram muita dinâmica no corredor lateral direito, principalmente no segundo tempo. E conseguimos encontrar espaços. Estou satisfeito com o jogo dele", disse.
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A última vez que Montoro havia jogado uma partida inteira foi contra o Caracas, pela Copa Sul-Americana, no último dia 9 de abril. Já no duelo com o Coritiba, ele iniciou como titular, mas acabou substituído no intervalo. Depois, o meia ficou no banco contra o Racing e a Chapecoense.

Revelado pelo Vélez Sarsfield, o argentino de apenas 19 anos chegou ao Alvinegro em junho de 2025 para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Desde então, ele acumula 43 partidas pelo Glorioso, com cinco gols e seis assistências.