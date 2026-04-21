Éder Militão sentiu dores na coxa esquerda na vitória do Real MadridThomas Coex / AFP
Éder Militão sente dores na coxa esquerda em vitória do Real Madrid e preocupa Seleção
Zagueiro foi substituído ainda no primeiro tempo do jogo contra o Alavés
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