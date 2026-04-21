Éder Militão sentiu dores na coxa esquerda na vitória do Real Madrid - Thomas Coex / AFP

Éder Militão sentiu dores na coxa esquerda na vitória do Real MadridThomas Coex / AFP

Publicado 21/04/2026 20:30

Rio - O zagueiro Éder Militão virou preocupação para a seleção brasileira. O jogador sentiu dores na coxa esquerda e foi substituído aos 48 minutos do primeiro tempo da vitória sobre o Alavés por 2 a 1 , nesta terça-feira (21), no Santiago Bernabéu, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol.

Na saída do gramado, Éder Militão saiu mancando levemente. Em dezembro do ano passado, o zagueiro sofreu uma ruptura no músculo do bíceps femoral da perna esquerda e só retornou aos gramados no início de abril. Desde então, ganhou minutos de forma progressiva e recebeu elogios do técnico Arbeloa.

O lance aconteceu nos acréscimos do primeiro tempo. Éder Militão arriscou um chute de fora da área e acertou a trave do goleiro Savera. Após a finalização, o zagueiro brasileiro alegou dores na coxa esquerda, recebeu atendimento médico e foi substituído pelo alemão Rudiger.

O problema físico ligou um novo alerta na seleção brasileira. Éder Militão está nos planos do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, mas uma nova lesão, se for grave, pode mudar o planejamento. O jogador passará por exames médicos para ter um diagnóstico da lesão.

Mesmo sem Éder Militão, o Real Madrid venceu o Alavés por 2 a 1 e segue com chances remotas de título no Campeonato Espanhol. Com a vitória, chegou a 73 pontos, seis a menos do que o líder Barcelona. O próximo jogo será na próxima sexta-feira (24), às 16h (de Brasília), contra o Betis, fora de casa.