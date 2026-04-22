Gnabry em ação pela AlemanhaFabrice Coffrini / AFP
Jogador anuncia que vai desfalcar Alemanha na Copa do Mundo
Ele ressaltou que estará na torcida de casa
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