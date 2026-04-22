Neymar não vive boa fase desde que retornou ao Santos - Raul Baretta / Santos FC

Neymar não vive boa fase desde que retornou ao SantosRaul Baretta / Santos FC

Publicado 22/04/2026 21:28

Rio - Campeão da Copa do Mundo de 1970 pelo Brasil, Tostão comentou sobre a presença de Neymar no próximo Mundial. Em texto publicado na “Coluna do Tostão”, no jornal Folha de S. Paulo, o ex-jogador fez críticas ao comportamento do atacante.



“Neymar demonstra que não está preparado emocionalmente para suportar a enorme pressão do Mundial”, disse Tostão.



“Pressionado para brilhar e mostrar que está em condições de jogar a Copa, ele fica, com frequência, irritado durante e logo após as partidas, com simulações, excessivas reclamações e discussões com torcedores. Demonstra que não está preparado emocionalmente para suportar esta enorme pressão. Ele precisa de ajuda técnica, física e psicológica”, completou.



Neymar vive polêmicas com a torcida do Santos desde a sua chegada. Recentemente, o atacante discutiu com um torcedor na saída de campo após o empate em 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, após ser chamado de “mimado”. O camisa 10 se retratou nas redes sociais:



"Concordo que não deveria ter discutido com o torcedor e que poderia simplesmente ter ficado quieto. Então, peço desculpas a quem se ofendeu. Prometo a mim mesmo que não farei mais isso. Podem falar o que for, simplesmente só jogarei futebol".



O atacante soma nove jogos em 2026, com quatro vitórias, dois empates e três derrotas. No período, marcou quatro gols e deu três assistências.



A convocação para a Copa do Mundo será no dia 18 de maio, e a estreia do Brasil está marcada para 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium. A seleção ainda enfrentará Haiti, no dia 19, e Escócia, no dia 24.