Oscar Schmidt ao lado do filho, ainda jovem, Felipe Schmidt - Reprodução / Instagram

Oscar Schmidt ao lado do filho, ainda jovem, Felipe SchmidtReprodução / Instagram

Publicado 22/04/2026 13:57 | Atualizado 22/04/2026 14:20

Rio - Felipe Schmidt, filho de Oscar Schmidt, usou o Instagram nesta quarta-feira (22) para agradecer o carinho recebido desde a morte do pai e pedir respeito ao seu processo de luto. O ex-jogador morreu na última sexta-feira (17), aos 68 anos.



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Em vídeo publicado no story do Instagram, Felipe afirmou que as homenagens ao pai têm ajudado a atravessar os últimos dias. "Primeiramente eu queria agradecer todas as mensagens que vocês têm mandado pra mim, todas as homenagens lindas que foram feitas pro meu pai pra relembrar a história dele, o atleta que ele foi, a pessoa que ele foi, estão ajudando demais a tranquilizar a vida", disse. Em seguida, acrescentou: “Não está sendo fácil, faz muito pouco tempo que aconteceu”.



No mesmo relato, Felipe explicou que pretende seguir publicando conteúdos ligados à rotina pessoal e profissional, apesar do momento delicado. Corredor e representante de marcas, ele afirmou que precisa continuar com as próprias responsabilidades. "Eu tenho também as minhas responsabilidades no meu trabalho, na corrida, todas as marcas que eu represento, eu tenho que seguir em frente e continuar".



Felipe também pediu que eventuais publicações futuras não sejam mal interpretadas. "Se vocês verem qualquer tipo de conteúdo meu, ele seja de corrida, ou de trabalho, ou da minha vida pessoal, por favor, não levem a mal, eu tenho que seguir a minha vida. Eu tenho que seguir em frente ao que eu acho que meu pai ia querer muito que eu fizesse, de eu tocar a minha vida”, afirmou.



Ao fim da mensagem, ele voltou a agradecer as manifestações de apoio e solicitou compreensão. "As homenagens estão sendo maravilhosas. É como se eu estivesse vendo meu pai aqui do meu lado, todos esses vídeos, todas essas fotos. Então, por favor, me respeitem, entendam que eu tenho que seguir também".

A morte de Oscar Schmidt também foi comentada por Tadeu Schmidt, irmão do ex-atleta, durante a abertura do "BBB 26", na última sexta-feira (17). Em homenagem ao irmão, o apresentador disse que Oscar era sua maior referência e afirmou que decidiu seguir no comando do programa mesmo em meio ao luto.



Oscar Schmidt foi um dos maiores nomes da história do basquete brasileiro e construiu uma trajetória que o transformou em ídolo do esporte nacional. O filho, Felipe Schmidt, segue no ramo de esporte assim como o pai, e compartilhou, recentemente, que correu a maratona de São Paulo, completando 42Km de prova.