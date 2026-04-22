Na atual temporada, Vini Jr soma 18 gols e dez assistências em 48 jogos pelo Real MadridOscar del Pozo / AFP

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Espanha - Presidente do Real Madrid, Florentino Pérez mostrou que vê Vini Jr como peça fundamental no clube merengue. Em meio aos questionamentos sobre o desempenho do atacante, o mandatário garantiu que assumirá o controle da situação. 
"Isso é comigo, deixem Vinicius comigo", disse o dirigente, segundo o jornal 'Marca'. 
A declaração ganhou destaque no próprio periódico espanhol: "Florentino Pérez deixa claro que o jogador é um trunfo para o clube, tanto agora quanto no futuro, e que a renovação de seu contrato é iminente".
"Para o presidente, o brasileiro tem qualidade e histórico suficientes para retomar o nível que o levou a decidir finais de Liga dos Campeões, incluindo gols marcantes em decisões recentes. A relação entre os dois também pesa nesse respaldo", escreveu o diário.
Na atual temporada, Vini Jr soma 18 gols e dez assistências em 48 jogos pelo Real Madrid. 