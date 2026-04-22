João Gomes, do Wolverhampton, disputa bola com o egípcio Mohamed Salah - Paul Ellis/AFP

João Gomes, do Wolverhampton, disputa bola com o egípcio Mohamed SalahPaul Ellis/AFP

Publicado 22/04/2026 10:20

A queda do Wolverhampton para a segunda divisão inglesa interfere diretamente nos futuros de João Gomes, ex-Flamengo, e André, ex-Fluminense. A diretoria já definiu uma reformulação profunda no elenco e os dois volantes brasileiros serão negociados ao fim da atual temporada.



Internamente, ambos são vistos como oportunidades de venda para equilibrar as finanças após a descida à Championship. A diretoria, inclusive, já recebeu sondagens no mercado europeu, o que torna improvável que retornem ao futebol brasileiro neste momento.



Além da necessidade de ajuste financeiro, o Wolverhampton também considera o risco de desvalorização dos jogadores atuando na segunda divisão.



Interesse de clubes por André e João gomes

João Gomes, por exemplo, já está na mira de alguns clubes, como Atlético de Madrid, Crystal Palace, Manchester United e Chelsea. Já André teve Juventus (ITA), Liverpool (ING) e Galatasaray (TUR) como interessados no último ano.

Além dos brasileiros, o Wolverhampton deve ouvir propostas por outros jogadores, como o zagueiro Santiago Bueno e o meia-atacante Mateus Mané.

Campanha ruim na Premier League



O Wolverhampton está na última colocação da Premier League, com apenas 17 pontos em 33 partidas. Com esses desempenho, volta à segunda divisão pela primeira vez desde a temporada 2017/2018.





