João Gomes assina renovação de contrato com o Wolverhampton - Divulgação/Wolverhampton

João Gomes assina renovação de contrato com o WolverhamptonDivulgação/Wolverhampton

Publicado 22/04/2026 10:20

Como previsto desde a metade da Premier League, o rebaixamento do Wolverhampton Wanderers foi confirmado na noite de segunda-feira (20), após o empate do West Ham United com o Crystal Palace.



Apesar da confirmação ter chegado apenas na rodada 33, o destino do time já estava traçado desde as primeiras semanas da temporada.



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O time só conseguiu sua primeira vitória em janeiro, na 20ª rodada do campeonato, e apesar da melhora desde a chegada de Rob Edwards, os Wolves jogarão na segunda divisão do futebol inglês na próxima temporada pela primeira vez desde 2018.



Logo após a confirmação do rebaixamento, o diretor-executivo do clube, Nathan Shi, comunicou: "A confirmação do nosso rebaixamento é um momento difícil para todos os ligados ao Wolves. Embora este seja um resultado profundamente decepcionante, o trabalho tem sido constante desde a minha chegada em dezembro, para garantir que estejamos prontos para responder com clareza e convicção. Sabemos que esta temporada testou a sua lealdade e paciência."



E, embora o planejamento para a vida na Championship inglesa esteja em andamento há vários meses, o Wolves provavelmente perderá seus principais jogadores neste verão, sendo que um deles é justamente João Gomes.



João Gomes deixará certamente o Molineux. Ele é o atleta mais valioso do Wolves, com um valor de mercado de £30,5 milhões.



Ele tem perfil e futebol que despertam o interesse de vários clubes na Europa e, é claro, do Flamengo.



O Mengão acompanha de longe a situação do jogador, mas sabe que a missão não será das mais simples.



O Manchester United já demonstrou forte interesse anteriormente, e João Gomes poderia representar uma opção com bom custo-benefício, visto que o técnico Michael Carrick busca contratar pelo menos dois novos meio-campistas centrais nesta temporada.



Enquanto as coisas não se definem para o cria rubro-negro, o Flamengo segue na expectativa de que possa se abrir uma brecha para vencer a concorrência e então tentar repatriar o camisa número 8 do Wolverhampton.