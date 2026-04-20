Leonardo Jardim é o técnico do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

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Fabrício Lopes
Enquanto Leonardo Jardim vai consolidando um bom trabalho dentro das quatro linhas - já são 84% de aproveitamento nos primeiros 11 jogos da equipe -, José Boto, diretor técnico do Flamengo, tenta consolidar o êxito também do lado de fora dos gramados.

A principal função de Boto no momento é encontrar soluções para as lacunas identificadas por Jardim no elenco. E um dos problemas é a lateral-esquerda.

Com Ayrton Lucas em baixa tecnicamente e Alex Sandro convivendo com lesões e a possibilidade de se aposentar ao fim da temporada, a lateral passa a ser uma das prioridades.

Observando o mercado, o Flamengo já identificou três possibilidades para se reforçar na janela que abre após a Copa do Mundo.

A primeira delas é Douglas Santos, ex-Atlético-MG, atualmente no Zenit, da Rússia.
Douglas Santos é jogador do Zenit - Divulgação Zenit
Douglas Santos é jogador do ZenitDivulgação Zenit

Douglas tem contrato até junho de 2027 e já admitiu deixar o clube russo após a Copa.

Aos 32 anos, o Flamengo enxerga que a experiência internacional do jogador, que foi campeão da Libertadores pelo clube mineiro, pode ser interessante para substituir Alex Sandro, caso o camisa 26 opte mesmo por se aposentar.

Outra opção é Welington, ex-São Paulo, atualmente no Southampton, que disputa a segunda divisão inglesa.

Welington do Southampton, é uma das opções avaliadas pelo Flamengo para sua lateral-esquerda - Divulgação
Welington do Southampton, é uma das opções avaliadas pelo Flamengo para sua lateral-esquerdaDivulgação

Aos 25 anos, o lateral já admite retornar ao futebol sul-americano caso uma boa proposta chegue até os seus representantes.
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Palmeiras, Internacional e São Paulo também sondaram o jogador recentemente e podem ser concorrentes do Mengão, caso opte em seguir para negociações com o clube inglês.

A última e mais complicada opção do time rubro-negro é Caio Henrique.

Titular absoluto no Mônaco, da França, o lateral, de 25 anos, é considerado fundamental para os planos do técnico Sébastien Pocognoli, que planeja dificultar a saída, possivelmente propondo uma extensão contratual no verão europeu.

Caio Henrique defende o Monaco desde 2020 - Foto: Divulgação/Monaco
Caio Henrique defende o Monaco desde 2020Foto: Divulgação/Monaco

Outros nomes ainda podem aparecer na pauta de José Boto para reforçar a lateral-esquerda.

Como a janela de transferências só abre no dia 20 de julho, o diretor técnico ainda tem tempo para escolher aquele que pode ser o novo nome da lateral-esquerda do Mengão.
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Leonardo Jardim é o técnico do Flamengo
Douglas Santos é jogador do Zenit
Welington é alvo do Botafogo
Caio Henrique defende o Monaco desde 2020
Welington do Southampton, é uma das opções avaliadas pelo FLamengo para sua lateral-esquerda
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