Leonardo Jardim é o técnico do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo
A principal função de Boto no momento é encontrar soluções para as lacunas identificadas por Jardim no elenco. E um dos problemas é a lateral-esquerda.
Com Ayrton Lucas em baixa tecnicamente e Alex Sandro convivendo com lesões e a possibilidade de se aposentar ao fim da temporada, a lateral passa a ser uma das prioridades.
Observando o mercado, o Flamengo já identificou três possibilidades para se reforçar na janela que abre após a Copa do Mundo.
A primeira delas é Douglas Santos, ex-Atlético-MG, atualmente no Zenit, da Rússia.
Aos 32 anos, o Flamengo enxerga que a experiência internacional do jogador, que foi campeão da Libertadores pelo clube mineiro, pode ser interessante para substituir Alex Sandro, caso o camisa 26 opte mesmo por se aposentar.
Outra opção é Welington, ex-São Paulo, atualmente no Southampton, que disputa a segunda divisão inglesa.
Palmeiras, Internacional e São Paulo também sondaram o jogador recentemente e podem ser concorrentes do Mengão, caso opte em seguir para negociações com o clube inglês.
A última e mais complicada opção do time rubro-negro é Caio Henrique.
Titular absoluto no Mônaco, da França, o lateral, de 25 anos, é considerado fundamental para os planos do técnico Sébastien Pocognoli, que planeja dificultar a saída, possivelmente propondo uma extensão contratual no verão europeu.
Como a janela de transferências só abre no dia 20 de julho, o diretor técnico ainda tem tempo para escolher aquele que pode ser o novo nome da lateral-esquerda do Mengão.
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