Leonardo Jardim é o técnico do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Leonardo Jardim é o técnico do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 20/04/2026 13:08

Enquanto Leonardo Jardim vai consolidando um bom trabalho dentro das quatro linhas - já são 84% de aproveitamento nos primeiros 11 jogos da equipe -, José Boto, diretor técnico do Flamengo, tenta consolidar o êxito também do lado de fora dos gramados.



A principal função de Boto no momento é encontrar soluções para as lacunas identificadas por Jardim no elenco. E um dos problemas é a lateral-esquerda.



Com Ayrton Lucas em baixa tecnicamente e Alex Sandro convivendo com lesões e a possibilidade de se aposentar ao fim da temporada, a lateral passa a ser uma das prioridades.



Observando o mercado, o Flamengo já identificou três possibilidades para se reforçar na janela que abre após a Copa do Mundo.



A primeira delas é Douglas Santos, ex-Atlético-MG, atualmente no Zenit, da Rússia.







Aos 32 anos, o Flamengo enxerga que a experiência internacional do jogador, que foi campeão da Libertadores pelo clube mineiro, pode ser interessante para substituir Alex Sandro, caso o camisa 26 opte mesmo por se aposentar.



Outra opção é Welington, ex-São Paulo, atualmente no Southampton, que disputa a segunda divisão inglesa.



Welington do Southampton, é uma das opções avaliadas pelo Flamengo para sua lateral-esquerda Divulgação

Douglas tem contrato até junho de 2027 e já admitiu deixar o clube russo após a Copa.Aos 32 anos, o Flamengo enxerga que a experiência internacional do jogador, que foi campeão da Libertadores pelo clube mineiro, pode ser interessante para substituir Alex Sandro, caso o camisa 26 opte mesmo por se aposentar.Outra opção é Welington, ex-São Paulo, atualmente no Southampton, que disputa a segunda divisão inglesa.

Aos 25 anos, o lateral já admite retornar ao futebol sul-americano caso uma boa proposta chegue até os seus representantes.

Veja mais:

Flamengo sofre nova derrota no STJD



Palmeiras, Internacional e São Paulo também sondaram o jogador recentemente e podem ser concorrentes do Mengão, caso opte em seguir para negociações com o clube inglês.



A última e mais complicada opção do time rubro-negro é Caio Henrique.



Titular absoluto no Mônaco, da França, o lateral, de 25 anos, é considerado fundamental para os planos do técnico Sébastien Pocognoli, que planeja dificultar a saída, possivelmente propondo uma extensão contratual no verão europeu.



Caio Henrique defende o Monaco desde 2020 Foto: Divulgação/Monaco

Palmeiras, Internacional e São Paulo também sondaram o jogador recentemente e podem ser concorrentes do Mengão, caso opte em seguir para negociações com o clube inglês.A última e mais complicada opção do time rubro-negro é Caio Henrique.Titular absoluto no Mônaco, da França, o lateral, de 25 anos, é considerado fundamental para os planos do técnico Sébastien Pocognoli, que planeja dificultar a saída, possivelmente propondo uma extensão contratual no verão europeu.

Outros nomes ainda podem aparecer na pauta de José Boto para reforçar a lateral-esquerda.



Como a janela de transferências só abre no dia 20 de julho, o diretor técnico ainda tem tempo para escolher aquele que pode ser o novo nome da lateral-esquerda do Mengão.