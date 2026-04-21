Leonardo Jardim tem começo melhor que Jorge Jesus pelo FlamengoDivulgação Instagram

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Fabrício Lopes
Contratado em junho de 2019, o técnico português Jorge Jesus revolucionou o futebol do Flamengo, do Rio, do Brasil e da América do Sul com noções já vistas, mas jamais aplicadas no continente.

A curta passagem do treinador totalizou três títulos: Libertadores e Brasileirão em 2019 e o Campeonato Carioca de 2020. Além da apresentação de gala contra o poderoso Liverpool de Jürgen Klopp, Mané e Salah na final do Mundial de Clubes da Fifa de 2019.

Desde então, ninguém foi capaz de bater os números do Mister português.

Entretanto, Jardim, amigo de Jorge Jesus e recomendado pelo treinador ao Flamengo em sua saída, não só superou como pulverizou os números do compatriota em seus primeiros 11 jogos.
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Foram 5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas de Jorge Jesus com um aproveitamento geral de 58% nas 11 primeiras partidas.

Já Leonardo Jardim coleciona 8 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota no mesmo período.

Veja o quadro comparativo abaixo:
Comparativo dos 11 primeiros jogos de Jorge Jesus e Leonardo Jardim - Canal do Youtube Resenha rubro Negra
Comparativo dos 11 primeiros jogos de Jorge Jesus e Leonardo JardimCanal do Youtube Resenha rubro Negra

Na coletiva de imprensa após o jogo contra o Bahia no Maracanã, em que o Flamengo venceu por 2 a 0, Leonardo Jardim falou sobre seu início no Flamengo: "Satisfeito porque estamos indo de encontro a uma ideia de jogo e aquilo que nós pretendemos. Vitórias também criam energias e formas de bem-estar."
Mas para Jardim marcar seu nome na galeria dos grandes treinadores rubro-negros ainda faltam os títulos. Com um jogo de final de Carioca, o título do campeonato regional deste ano é muito pouco para ser alçado ao mesmo patamar de Jorge Jesus.

Mas Jardim ainda tem a Copa do Brasil, o Brasileirão e a Libertadores para provar seu valor e entrar de vez para a história do Flamengo.
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Leonardo Jardim tem começo melhor que Jorge Jesus pelo Flamengo
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