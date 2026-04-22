Treinador deixa o cargo após sete derrotas em oito jogosFrederic Dides / AFP

Mais artigos de AFP
AFP
O Chelsea anunciou, nesta quarta-feira (22), a demissão de Liam Rosenior, menos de quatro meses após o técnico ter sido contratado com vínculo até 2032. A decisão ocorre após uma sequência negativa de sete derrotas nos últimos oito jogos dos Blues.

O inglês, de 41 anos, havia chegado no início de janeiro, vindo do Strasbourg, para substituir o italiano Enzo Maresca, que foi afastado do cargo poucos meses após conquistar a Conference League e a Copa do Mundo de Clubes pelo time londrino.
Leia mais: Exames descartam lesão muscular, e Éder Militão não preocupa Seleção

Durante sua breve passagem, Rosenior comandou o Chelsea em 23 partidas. Além da má fase na Premier League, a equipe foi eliminada da Copa da Liga Inglesa e também da Liga dos Campeões da Europa sob seu comando.

Os Blues serão dirigidos até o fim da temporada por Calum McFarlane, que já havia atuado como técnico interino em janeiro, entre a saída de Maresca e a chegada de Rosenior.

A demissão acontece um dia após a derrota por 3 a 0 para o Brighton. O resultado marcou o quinto revés consecutivo do Chelsea na liga sem marcar gols, uma sequência que o clube não vivia desde 1912.
Confira também: Estêvão tem lesão grave e corre sério risco de ficar fora da Copa, diz jornal

"Desde a sua nomeação, Liam demonstrou integridade e profissionalismo impecáveis", escreveu o Chelsea em comunicado oficial.

"O clube não tomou esta decisão levianamente. Os resultados e o desempenho recentes ficaram abaixo do padrão exigido, em um momento em que ainda há muito em jogo nesta temporada", acrescentou.

O Chelsea ocupa atualmente a sétima posição na Premier League e ainda pode perder posições até o fim da 34ª rodada.

Além disso, a equipe enfrenta no domingo um duelo decisivo: a semifinal da FA Cup contra o Leeds.