Estêvão deixa o campo após se machucar no jogo contra o Manchester UnitedGlyn Kirk / AFP
Estêvão se machuca e é substituído no primeiro tempo de Chelsea x Manchester United
O argentino Garnacho entrou na vaga do camisa 41
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Treinador também elogiou a atuação da equipe diante do São Paulo
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Atacante balançou a rede duas vezes na goleada sobre a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro
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Edenilson e Matheus Martins, com dois gols cada, comandaram a vitória alvinegra na Arena Condá
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