Estêvão deixa o campo após se machucar no jogo contra o Manchester United - Glyn Kirk / AFP

Estêvão deixa o campo após se machucar no jogo contra o Manchester UnitedGlyn Kirk / AFP

Publicado 18/04/2026 17:03

Inglaterra - A menos de dois meses para o início da Copa do Mundo, Estêvão se machucou durante o jogo entre Chelsea e Manchester United no Stamford Bridge, neste sábado (18). O atacante recebeu atendimento médico e foi substituído.

O lance aconteceu aos 12 minutos do primeiro tempo. Estêvão avançou pelo lado direito, invadiu a área e chutou fraco já dentro da área. Logo depois, caiu no gramado. O argentino Garnacho substituiu o camisa 41.

O Carlo Ancelotti anunciará a lista de convocados para a Copa do Mundo no dia 18 de maio. A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo em 13 de junho, contra o Marrocos.