Juninho em jogo do Pumas - Divulgação/Pumas

Juninho em jogo do PumasDivulgação/Pumas

Publicado 18/04/2026 19:57

Juninho segue em boa fase no Pumas e marcou de pênalti na vitória sobre o Atlético San Luis por 2 a 0, na noite de sexta-feira (17), pelo Torneio Clausura no México. O atacante ex- Flamengo celebrou o momento, mas mostrou estar com os pés no chão de olho na sequência da temporada.

"Nosso momento é, realmente, muito bom. Dos últimos dez jogos, só perdemos um, sequência bem especial. Garantimos nosso primeiro objetivo, que era a classificação para as quartas de final, e vamos atrás dos próximos. Feliz demais pela fase que vivo e pelos gols que têm ajudado a equipe a se manter no topo. Mas temos que manter o foco, ainda não ganhamos nada", disse Juninho.

¡Y en SLP el primer zarpazo fue de los @PumasMX!



Juninho con un cobro inatajable.



Séptimo gol del torneo para el brasileño. #LaLigaDeLaAfición | #ConMéxicoC26 | #J15 | #ADSLUNAM pic.twitter.com/gl9sDaP4jj — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 18, 2026

Juninho foi vendido pelo Flamengo ao Pumas em dezembro do ano passado . Com a camisa do time mexicano, ele soma sete gols e três assistências em 15 partidas no Clausura. A equipe já está classificada para a fase final.

O próximo compromisso do Pumas será na terça-feira (21), em casa, contra o Juarez, que ocupa o 11º lugar na tabela, com 16 pontos. O time de Juninho está em segundo, com 30.