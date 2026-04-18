Matheus Cunha comemora gol marcado pelo Manchester United, no Stamford Bridge - Glyn Kirk / AFP

Matheus Cunha comemora gol marcado pelo Manchester United, no Stamford BridgeGlyn Kirk / AFP

Publicado 18/04/2026 18:23 | Atualizado 18/04/2026 18:26

A má fase do Chelsea na Premier League continua. Embora tenha jogado melhor que o Manchester United neste sábado, em partida válida pela 33ª rodada, a equipe de Londres viu Estêvão sair de campo cedo e acabou sendo derrotada por 1 a 0. O único gol foi marcado por Matheus Cunha.

Os problemas do time mandante começaram cedo. Minutos depois de criar a melhor chance da partida até então, Estevão teve de ser substituído logo aos 15 minutos, depois de pisar em falso durante um contra-ataque. O brasileiro ex-Palmeiras saiu de campo mancando para o lugar de Garnacho.

O Chelsea criou desde cedo e teve as melhores chances do primeiro tempo. Foi claramente superior ao United. Mas, futebol não é sobre quem ataca mais, e sim para quem é eficaz. E o Manchester só precisou de uma chance para tirar o zero do placar.

Depois de perder uma boa chance aos 24 minutos, o brasileiro Matheus Cunha fez o primeiro gol da partida. Com o Chelsea com um jogador a menos pelo atendimento de Fofana fora de campo, Bruno Fernandes fez jogada individual pela direita, quando cruzou pra área e encontrou o camisa 10 na marca da cal. Bastou um chute para o primeiro gol do United, mesmo o Chelsea melhor no jogo.

O segundo tempo seguiu o roteiro da primeira etapa. Na volta dos vestiários, o Chelsea continuou pressionando, assim como fez durante os primeiros 45 minutos. Para efeitos de comparação, quando o relógio chegou na casa dos 30 minutos, o Chelsea já somava 13 finalizações contra apenas 4 do United. Entretanto, o relógio caminhou para seu fim sem que a equipe de Liam Rosenior conseguisse converter as chances em gols.

Foi no dia 4 de março foi o último gol do Chelsea na Premier League. Desde então, o time londrino acumula quatro derrotas seguidas na competição (Newcastle, Everton, Manchester City - e agora United).

Com o resultado positivo, a equipe de Michael Carrick chegou aos 58 pontos, estacionando na 3ª colocação. O Chelsea tem 10 pontos a menos, na 6ª posição.