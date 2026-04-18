Matheus Cunha comemora gol marcado pelo Manchester United, no Stamford BridgeGlyn Kirk / AFP
Matheus Cunha marca, e United bate o Chelsea no Campeonato Inglês
Brasileiro foi o responsável por garantir a vitória dos Red Devils fora de casa
Matheus Cunha marca, e United bate o Chelsea no Campeonato Inglês
Brasileiro foi o responsável por garantir a vitória dos Red Devils fora de casa
Filha de Charles do Bronx vence campeonato de Jiu-Jitsu e lutador celebra: 'Orgulhoso'
Tayla Oliveira, de 9 anos, conquistou seu primeiro título no tatame e recebeu homenagem de Charles nas redes sociais; veja
Torcida volta a protestar contra a diretoria em meio à má fase do Fluminense
Tricolores marcaram presença na sede das Laranjeiras neste sábado (18), na Zona Sul do Rio de Janeiro
Alisson pode receber primeira oportunidade como titular no Fluminense
Meia-atacante ainda não conseguiu se firmar com a camisa tricolor
Ex-Flamengo, Mateusão celebra vaga do Shabab Al Ahli nas semis da Champions da Ásia
Time eliminou o Buriram United, da Tailândia, e enfrentará o Machida Zelvia, do Japão, na briga por um espaço na decisão
Estêvão se machuca e é substituído no primeiro tempo de Chelsea x Manchester United
O argentino Garnacho entrou na vaga do camisa 41
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.