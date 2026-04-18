Mateusão é um dos destaques do Shabab Al Ahli, dos Emirados ÁrabesDivulgação / Shabab Al Ahli
Ex-Flamengo, Mateusão celebra vaga do Shabab Al Ahli nas semis da Champions da Ásia
Time eliminou o Buriram United, da Tailândia, e enfrentará o Machida Zelvia, do Japão, na briga por um espaço na decisão
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Jogo será neste domingo (19), às 15h45 (de Brasília), no Parque dos Príncipes
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