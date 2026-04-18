Mateusão é um dos destaques do Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes - Divulgação / Shabab Al Ahli

Mateusão é um dos destaques do Shabab Al Ahli, dos Emirados ÁrabesDivulgação / Shabab Al Ahli

Publicado 18/04/2026 17:32 | Atualizado 18/04/2026 17:35

Só faltava uma última vaga nas semifinais da Liga dos Campeões da Ásia e, neste sábado (18), o Shabab Al Ahli, do atacante brasileiro Mateusão, foi o time a se garantir entre os quatro melhores do continente. Após empate em 2 a 2 no tempo normal com o Buriram United, da Tailândia, o time marcou mais um na prorrogação e avançou na competição para enfrentar o Machida Zelvia, do Japão.

Na outra semifinal, que já será disputada na próxima segunda-feira (20), o Vissel Kobe, também do Japão, vai encarar o atual campeão Al-Ahli, da Arábia Saudita. No dia seguinte, Shabab e Machida disputarão a outra vaga na final. Para avançar, a equipe que tem Mateusão, ex- Flamengo , no comando de ataque, viveu altos e baixos nas quartas de final.

O Shabab Al Ahli abriu o placar logo aos 13 minutos de jogo, com um gol contra de Peter Zulj, ampliando para 2 a 0 no início da etapa final, com Saeed Ezatolahi. Até o Buriram entrar de vez na partida e diminuir com o brasileiro Guilherme Bissoli, em cobrança de pênalti, aos 19. Apenas seis minutos depois, o mesmo Peter Zulj, que tinha feito contra, deixou tudo igual e levou a partida para a prorrogação.

E com apenas três minutos de bola rolando no tempo extra, o zagueiro brasileiro Renan marcou o gol que daria a vitória e a classificação para as semifinais, com o Shabab ainda vivo na luta por um título inédito na sua história. Ao final da partida, Mateusão, no clube dos Emirados Árabes desde julho de 2023, e pelo qual já conquistou quatro títulos, falou sobre a classificação.

“Estamos bem perto de levar o clube a mais uma grande final. Mas, para chegar lá, tivemos que passar por mais essa batalha. E foi um aprendizado para nós, porque vencíamos bem, acabamos sofrendo o empate e tivemos que buscar a vaga no tempo extra. Mas não há jogos tranquilos aqui na Champions. Agora é trabalhar ainda mais para outra decisão que teremos pela frente”, disse o atacante.