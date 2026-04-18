Lance do jogo entre Tottenham e Brighton - Ben Stansall / AFP

Lance do jogo entre Tottenham e BrightonBen Stansall / AFP

Publicado 18/04/2026 16:22

Inglaterra - O Tottenham segue em péssima fase no Campeonato Inglês e, neste sábado (18), ficou num amargo empate por 2 a 2 com o Brighton, em casa, pela 33ª rodada. Os Spurs venciam até os acréscimos, mas não conseguiram segurar o resultado.

Pedro Porro abriu o placar e colocou o time da casa em vantagem aos 39 minutos do primeiro tempo. Antes do intervalo, aos 48, Mitoma empatou a partida. Já aos 32 da etapa complementar, Xavi Simons fez o segundo gol do Tottenham. No entanto, aos 50, Rutter deixou tudo igual e deu números finais ao jogo.

O Tottenham continua sem vencer no Campeonato Inglês em 2026. No total, são 15 jogos, com seis empates e nove derrotas. A última vitória na Premier League foi diante do Crystal Palace, no fim de dezembro de 2025, por 1 a 0.

Com o resultado, os Spurs somam 31 pontos e continuam na 18ª posição - é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Já o Brighton tem 47 pontos e ocupa a nona colocação.

Agora, o Tottenham vira a chave para a 34ª rodada do Campeonato Inglês. Os Spurs vão enfrentar o Wolverhampton, lanterna da competição, no próximo sábado (25), a partir das 11h (de Brasília), no Molineux Stadium.