Oscar Schmidt jogou o Jogo das Estrelas da NBA em 2017Jonathan Bachman / AFP
Neymar exalta Oscar Schmidt: 'Obrigado pelo que fez pelo Brasil'
Ele ainda ressaltou que o Mão Santa 'elevou ainda mais o nível do basquete brasileiro para o mundo'
Neymar exalta Oscar Schmidt: 'Obrigado pelo que fez pelo Brasil'
Ele ainda ressaltou que o Mão Santa 'elevou ainda mais o nível do basquete brasileiro para o mundo'
Bruno Guimarães foca na Copa após superar lesão: 'Quero voltar no meu melhor'
Recuperado, titular da seleção brasileira admitiu medo de ficar fora do Mundial
Família de Oscar Schmidt realiza cerimônia restrita de cremação em São Paulo
Em nota oficial, parentes agradecem solidariedade de fãs
Flamengo aposenta camisa 14 do basquete em homenagem eterna a Oscar Schmidt
No futebol, Arrascaeta deixará a 10 para vestir a 14 neste domingo (19)
Neymar exalta Lamine Yamal e o compara com Messi: 'É simplesmente irreal'
Brasileiro aponta atacante do Barcelona como uma das maiores sensações do futebol
José Boto volta a defender demissão de Filipe Luís no Flamengo: 'Ato de coragem'
Diretor de futebol justifica saída do ídolo após sequência negativa em 2026
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.