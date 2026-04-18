Oscar Schmidt jogou o Jogo das Estrelas da NBA em 2017 - Jonathan Bachman / AFP

Oscar Schmidt jogou o Jogo das Estrelas da NBA em 2017Jonathan Bachman / AFP

Publicado 18/04/2026 15:04

Neymar fez uma homenagem a Oscar Schmidt, que morreu na sexta-feira (17) , aos 68 anos. Ele publicou uma foto do Mão Santa no story do Instagram, neste sábado (18), e exaltou o lendário ex-jogador de basquete.

"Obrigado pelo que fez pelo Brasil!! Elevou ainda mais o nível do basquete brasileiro para o mundo! Grande Mão Santa", escreveu Neymar.

Publicação de Neymar Reprodução/Instagram @neymarjr

Oscar Schmidt foi detentor do recorde de maior pontuador da história do basquete, com 49.703 pontos, até 2024, quando foi superado por LeBron James. Além disso, possui o recorde de mais pontos na história dos Jogos Olímpicos, com 1.093.

Pela seleção brasileira, o momento mais emblemático foi a conquista do ouro dos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis. Na época, liderou o Brasil na vitória por 120 a 115 sobre os Estados Unidos, marcando a primeira derrota dos norte-americanos em casa na história da competição.