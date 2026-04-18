Lamine Yamal é declaradamente fã de NeymarDivulgação / Santos
"Eu realmente acredito que ele é uma das maiores sensações adolescentes que o futebol já viu. Teve o Messi, teve eu… mas o que esse garoto está fazendo aos 18 anos é simplesmente irreal", disse Neymar.
O camisa 10 também comentou a eliminação do Barcelona na Champions League, diante do Atlético de Madrid, e demonstrou empatia pelo jovem. "Eu senti por ele quando ele foi eliminado da UCL. Ele deu tudo de si, até provocou a virada. Mas isso é futebol, qualquer coisa pode acontecer."
Na sequência, o brasileiro reforçou a admiração pelo jogador e indicou que acompanhará de perto sua trajetória. "Ele é especial. Um daqueles jogadores por quem eu sempre vou torcer."
Principal nome do Barcelona na temporada, Lamine Yamal soma 44 jogos, com 23 gols e 17 assistências. O time catalão lidera o Campeonato Espanhol com folga sobre o Real Madrid.
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