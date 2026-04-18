Familiares, fãs e amigos se despediram de Oscar Schmidt, grande lenda do basquete brasileiro - Luludi / Estadão Conteúdo

Familiares, fãs e amigos se despediram de Oscar Schmidt, grande lenda do basquete brasileiroLuludi / Estadão Conteúdo

Publicado 18/04/2026 09:45

A morte de Oscar Schmidt, nesta última sexta-feira (17), trouxe à tona bastidores sobre a mentalidade obstinada que o transformou em lenda. Entre as histórias resgatadas, destaca-se sua relação com o apelido que o consagrou mundialmente. Para o maior ídolo do basquete nacional, o rótulo de "Mão Santa" ignorava as horas de suor e a disciplina cega que impunha a si mesmo diariamente.



Em relato ao "Metrópoles", o ex-técnico Lula Ferreira revelou que o próprio Oscar fazia questão de corrigir quem o chamava dessa forma. "Ele não gostava desse apelido porque ele dizia que era mão treinada, e não mão santa. Ele arremessava mil bolas por dia, o que significa mais ou menos duas horas além do treino", relembrou o treinador.

Rio -, trouxe à tona bastidores sobre a mentalidade obstinada que o transformou em lenda. Entre as histórias resgatadas, destaca-se sua relação com o apelido que o consagrou mundialmente. Para o maior ídolo do basquete nacional, o rótulo de "Mão Santa" ignorava as horas de suor e a disciplina cega que impunha a si mesmo diariamente.Em relato ao "Metrópoles", o ex-técnico Lula Ferreira revelou que o próprio Oscar fazia questão de corrigir quem o chamava dessa forma. "Ele não gostava desse apelido porque ele dizia que era mão treinada, e não mão santa. Ele arremessava mil bolas por dia, o que significa mais ou menos duas horas além do treino", relembrou o treinador.

Essa obsessão pela excelência foi o que permitiu ao camisa 14 sustentar por 30 anos o recorde de maior pontuador da história do basquete mundial, marca de 49.737 pontos que só foi superada por LeBron James em 2024. Lula Ferreira destacou que essa postura de cobrança se estendia ao grupo.