Bruno Guimarães em ação pelo Newcastle - Oli Scarff / AFP

Bruno Guimarães em ação pelo NewcastleOli Scarff / AFP

Publicado 18/04/2026 14:35

Rio - Como um dos principais jogadores do ciclo de Carlo Ancelotti na seleção brasileira, Bruno Guimarães está de volta aos gramados com um único pensamento: a Copa do Mundo de 2026. Após enfrentar o maior período de inatividade da carreira devido a uma lesão na coxa esquerda, o meio-campista do Newcastle revelou o pavor de ver o sonho do Mundial ser interrompido pelo problema físico.

"Temi muito. Acho que este ano o objetivo principal de todos os jogadores é a Copa do Mundo, óbvio que a gente tinha a Champions aqui, tinha a Copa, queria se classificar pra Champions de novo, mas todos os jogadores, ainda mais nesse final de temporada, só pensam na Copa do Mundo", confessou, em entrevista ao 'ge'.



A gravidade da lesão, que atingiu quase 20 centímetros do músculo, e o tempo de recuperação geraram incertezas no atleta de 28 anos, que vive o auge técnico. Bruno descreveu a dor sentida em fevereiro como a mais aguda de sua trajetória profissional, o que o fez colocar em xeque sua participação no torneio.

"Você fica com mil coisas na cabeça, sem conseguir dormir. Quero voltar no meu melhor, porque essa Copa do Mundo é como se fosse o meu último prato de comida", destacou.

A preparação para o retorno incluiu um tratamento intensivo sob supervisão de Rodrigo Lasmar, médico da Seleção, passando por Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nem mesmo o diagnóstico inusitado de caxumba na reta final do processo abalou o foco do jogador.

"Maturei muito da última Copa para cá, melhorei muitos aspectos do meu jogo. O importante é que já passou", afirmou.



De volta ao Newcastle neste sábado (18), Bruno Guimarães inicia sua contagem regressiva pessoal para o ápice físico e técnico. Livre das dores e focado na convocação final, o volante projeta dar continuidade à sua temporada mais artilheira para garantir que chegará ao Mundial como o protagonista do meio-campo brasileiro.

"É bom estar no meu melhor momento perto de uma Copa do Mundo", concluiu.