Oscar Schmidt atuando pela Seleção Brasileira de BasqueteReprodução
Família de Oscar Schmidt realiza cerimônia restrita de cremação em São Paulo
Em nota oficial, parentes agradecem solidariedade de fãs
Renato brinca com 'sofrimento' em vitória do Vasco: 'Começando a entender a torcida'
Treinador também elogiou a atuação da equipe diante do São Paulo
Franclim Carvalho celebra goleada do Botafogo e já projeta reencontro com a Chapecoense
Times voltarão a se enfrentar na próxima terça-feira (21), pela Copa do Brasil
Andrés Gómez valoriza a torcida do Vasco após vitória: 'Sempre nos apoia'
Cruz-Maltino superou o São Paulo por 2 a 1 em São Januário
Matheus Martins comemora bom momento no Botafogo: 'Muito feliz'
Atacante balançou a rede duas vezes na goleada sobre a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro
Em noite de homenagens a Roberto Dinamite, Vasco vence o São Paulo de virada
Puma deixou tudo igual e Andrés Gómez fez o segundo do Cruz-Maltino na reta final
Com início avassalador, Botafogo goleia a Chapecoense no Campeonato Brasileiro
Edenilson e Matheus Martins, com dois gols cada, comandaram a vitória alvinegra na Arena Condá
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