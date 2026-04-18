Oscar Schmidt atuando pela Seleção Brasileira de Basquete - Reprodução

Oscar Schmidt atuando pela Seleção Brasileira de BasqueteReprodução

Publicado 18/04/2026 14:00

Rio - O corpo de Oscar Schmidt foi cremado na noite desta última sexta-feira (17), em São Paulo, durante uma cerimônia restrita a familiares e amigos próximos. Através das redes sociais, a família confirmou o ato e expressou gratidão pelo apoio recebido desde que a morte do maior jogador de basquete do país foi anunciada.

"A família agradece, com carinho, todas as mensagens de apoio, força e solidariedade. A despedida foi realizada de forma discreta, apenas entre parentes próximos. Pedimos respeito e privacidade neste momento", dizia a nota oficial. Oscar deixou a esposa, Maria Cristina, com quem era casado desde 1981, e os filhos Filipe e Stephanie.

O ídolo nacional faleceu após passar mal, em Santana de Parnaíba, na própria residência. Segundo a prefeitura local, ele foi socorrido pelo Serviço de Resgate, e como detalha o boletim médico: "Oscar chegou à unidade já em parada cardiorrespiratória (PCR)".

O maior cestinha da história do Brasil enfrentava um câncer no cérebro desde 2011 e possuía histórico de arritmia cardíaca. Em 2022, o ex-atleta havia decidido suspender o tratamento, afirmando que desejava viver seus últimos anos com qualidade ao lado da família.

