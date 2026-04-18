Luis Enrique, atual técnico do PSG

Mais artigos de O Dia
O Dia
França - Técnico do PSG, Luis Enrique falou sobre Endrick às vésperas do duelo com o Lyon. Inicialmente, o comandante espanhol tentou desconversar, mas depois reforçou que espera que o atacante brasileiro passe batido ao longo dos 90 minutos, neste domingo (19).
"Eu quase nunca falo de jogadores de outros times. Tem que perguntar ao (Paulo) Fonseca. No jogo passado ele não jogou (como titular)", disse o treinador
A questão é que na última partida o garoto foi acionado na volta do intervalo e deu assistência para Yaremchuk abrir o placar, diante do Lorient. Luis Enrique, então, foi mais sincero: "Eu sei (risos). Espero que ele não faça nada disso amanhã (domingo)". 
Do outro lado, Endrick confia em um resultado positivo. O embate entre PSG e Lyon será às 15h45 (de Brasília), no Parque dos Príncipes, pela 30ª rodada do Campeonato Francês. 