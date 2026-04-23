Lamine Yamal em ação pelo Barcelona - Josep Lago / AFP

Lamine Yamal em ação pelo BarcelonaJosep Lago / AFP

Publicado 23/04/2026 12:45

A temporada de jogos com a camisa do Barcelona já terminou para o atacante Lamine Yamal. Nesta quinta-feira (23), o clube catalão divulgou um boletim médico que confirmou uma lesão muscular na coxa esquerda. A parada forçada, no entanto, tem o objetivo de recuperar o atleta para que ele possa estar em condições de disputar a Copa do Mundo, que terá início no dia 11 de junho deste ano, e será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.



"Os exames realizados confirmaram que Lamine Yamal sofreu uma lesão na parte posterior da coxa esquerda. O jogador seguirá um tratamento conservador. Ele perderá o restante da temporada e espera-se que esteja disponível para a Copa do Mundo", divulgou o Barcelona.



O jovem astro se machucou na partida em que o Barcelona derrotou o Celta de Vigo por 1 a 0, nesta última quarta-feira (22), em jogo válido pela La Liga. De pênalti, ele fez o único gol do jogo.



Após a cobrança, no entanto, ele sentiu a lesão e nem conseguiu sair para comemorar. O atacante caiu no gramado e imediatamente recebeu atendimento médico. Substituído na sequência, o craque deixou o gramado caminhando com dificuldade.



Restando seis jogos para o encerramento da temporada regular, o técnico Hansi Flick terá que definir um substituto para um de seus principais nomes dentro do elenco.



No Campeonato Espanhol, a situação está bem encaminhada no que diz respeito ao título. O Barça contabiliza 82 pontos e tem nove de vantagem para o Real Madrid, o segundo colocado.