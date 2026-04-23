Lamine Yamal em ação pelo BarcelonaJosep Lago / AFP
"Os exames realizados confirmaram que Lamine Yamal sofreu uma lesão na parte posterior da coxa esquerda. O jogador seguirá um tratamento conservador. Ele perderá o restante da temporada e espera-se que esteja disponível para a Copa do Mundo", divulgou o Barcelona.
O jovem astro se machucou na partida em que o Barcelona derrotou o Celta de Vigo por 1 a 0, nesta última quarta-feira (22), em jogo válido pela La Liga. De pênalti, ele fez o único gol do jogo.
Restando seis jogos para o encerramento da temporada regular, o técnico Hansi Flick terá que definir um substituto para um de seus principais nomes dentro do elenco.
No Campeonato Espanhol, a situação está bem encaminhada no que diz respeito ao título. O Barça contabiliza 82 pontos e tem nove de vantagem para o Real Madrid, o segundo colocado.
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