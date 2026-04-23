Galvão Bueno é um dos sócios do canal N SportsReprodução/Band
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Narrador também trabalhará na Copa do Mundo nos jogos da Seleção pelo SBT
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