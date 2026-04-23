Galvão Bueno é um dos sócios do canal N Sports - Reprodução/Band

Galvão Bueno é um dos sócios do canal N SportsReprodução/Band

Publicado 23/04/2026 21:32

A estreia de Galvão Bueno no canal N Sports já tem data marcada. O narrador dará voz às emoções ao "94 Revival", um amistoso entre lendas de Brasil e Estados Unidos, no dia 17 de maio, às 18h (horário de Brasília), no Choctaw Stadium, em Arlington, no Texas, nos Estados Unidos. A partida é uma reedição do confronto entre os dois países na Copa do Mundo de 1994, quando a seleção venceu por 1 a 0 nas oitavas de final.



Bebeto e Romário, dupla que marcou a conquista do tetra do Brasil há mais de 30 anos no mesmo Estados Unidos, serão algumas das estrelas que vão entrar em campo pela seleção. Do outro lado, estão confirmados nomes como os meio-campistas Hugo Perez e Tab Ramos.

"Esse jogo celebra uma história que marcou o Brasil e ficou para sempre na memória do torcedor. Reencontrar em campo personagens daquela conquista, e narrar esse momento agora na N Sports, tem um significado enorme para mim. É reviver o espírito do tetra, homenagear uma geração inesquecível e olhar para 2026 com a esperança de que a seleção volte a encontrar o caminho das grandes conquistas", declarou Galvão Bueno, que é um dos sócios da emissora.

Naquela oportunidade, o Brasil encarou um dos jogos mais difíceis na campanha do quarto título mundial. Com assistência de Romário para o gol de Bebeto, os brasileiros eliminaram os donos da casa e avançaram para as quartas. Na ocasião, Galvão Bueno foi a voz que narrou a emocionante campanha campeã da seleção.

Bebeto afirma que guarda recordação mais que especial sobre a narração daquele jogo. "As narrações do Galvão naquela Copa foram tão marcantes quanto muitos lances que fizemos dentro de campo. Por isso será fantástico que ele vá narrar esse jogo comemorativo, já que ele faz parte dessa história", comentou o camisa 7 do tetracampeonato.

O duelo será realizado a pouco menos de um mês antes do início da Copa do Mundo de 2026, que será sediada novamente nos Estados Unidos, em sede conjunta com Canadá e México. A estreia do Brasil no Mundial é contra o Marrocos, no dia 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.