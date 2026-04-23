Iranianos se preparando para assistir Irã x Estados Unidos, pela Copa de 2022 - Atta Kenare/AFP

Iranianos se preparando para assistir Irã x Estados Unidos, pela Copa de 2022Atta Kenare/AFP

Publicado 23/04/2026 19:50 | Atualizado 23/04/2026 19:50

Alvo de polêmica por conta da instabilidade política em função do conflito no Oriente Médio, o Irã aos poucos se insere no clima que envolve o maior torneio de seleções do planeta. Um porta-voz do governo iraniano afirmou que a seleção masculina de futebol está se preparando para uma "participação orgulhosa e bem-sucedida" em suas partidas na Copa do Mundo.

"O Ministério da Juventude e dos Esportes anunciou a preparação completa da nossa seleção nacional de futebol para participar da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, por ordem do ministro", declarou Fatemeh Mohejerani, à televisão estatal iraniana na quarta-feira.

A participação do país na competição era vista com certa apreensão desde os primeiros ataques militares lançados pelos Estados Unidos e Israel em 28 de fevereiro.

Em resposta, a Fifa tem afirmado consistentemente que o Irã permanecerá na programação de jogos da Copa do Mundo, definida em dezembro do ano passado, mas se recusa a discutir qualquer sugestão de mudança das suas partidas para o México.

Houve avanços diplomáticos no dia 31 de março, quando o presidente da entidade, Gianni Infantino, se reuniu com dirigentes e jogadores iranianos na Turquia, onde a equipe disputou dois amistosos preparatórios. Porém, até então, nenhuma mudança concreta foi anunciada.

Uma questão crucial a ser resolvida é se o governo americano concederá vistos de entrada à delegação iraniana, inclusive ao presidente da federação de futebol, Mehdi Taj, que também é vice-presidente da confederação asiática de futebol e foi impedido de comparecer ao sorteio da Copa do Mundo em dezembro, em Washington, nos Estados Unidos.

No evento, Infantino entregou ao presidente norte-americano Donald Trump o Prêmio da Paz da Fifa, criado especialmente para a homenagear o político na ocasião.

O Irã integra o Grupo G da Copa do Mundo e tem dois jogos da fase de grupos agendados no gramado do SoFi Stadium, em Inglewood, na Califórnia - contra Nova Zelândia e Bélgica. Em seguida, enfrentará o Egito no estádio Lumen Field, em Seattle, no estado de Washington.