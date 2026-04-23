Pentacampeão em 2002, Ronaldinho Gaúcho destacou a importância de Neymar para a AmarelinhaCarl de Souza/AFP
Ronaldinho pede Neymar na Copa: 'Um dos maiores talentos do futebol mundial'
Ex-craque vê Brasil muito bem e torce pela convocação do craque do Santos
Zubeldía reclama de gramado em empate do Fluminense: 'Muito difícil de jogar'
Técnico ainda ressalta que qualidade do campo põe jogadores sob risco de lesão
John Kennedy aprova empate do Fluminense: 'Saímos em vantagem'
Atacante admite que time criou pouco no 0 a 0 com o Operário-PR, pela Copa do Brasil
Fluminense não cria e fica no 0 a 0 com o Operário-PR pela Copa do Brasil
Tricolor joga com time misto e não faz boa estreia na edição de 2026 do torneio
Conmebol suspende Renato Gaúcho por três jogos do Vasco na Sul-Americana
Técnico recebe punição por ausência em primeiro jogo do time na competição
Tribunal Arbitral afasta John Textor do comando da SAF do Botafogo
Decisão foi tomada após medidas recentes tomadas pelo empresário
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.