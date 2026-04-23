Pentacampeão em 2002, Ronaldinho Gaúcho destacou a importância de Neymar para a Amarelinha - Carl de Souza/AFP

Pentacampeão em 2002, Ronaldinho Gaúcho destacou a importância de Neymar para a AmarelinhaCarl de Souza/AFP

Publicado 23/04/2026 17:20

Rio - Um dos maiores camisas 10 da história do Brasil, Ronaldinho Gaúcho elogiou a seleção brasileira atual, se mostrou otimista para a Copa do Mundo e fez um pedido especial para Ancelotti. Para o antigo meia, a presença de Neymar entre os convocados para o Mundial "pode ajudar muito" a equipe a realizar o sonho do hexa.

Em entrevista ao "ge", Ronaldinho avaliou a fase atual da Seleção e se colocou como torcedor: "Vejo o Brasil muito bem. Tem grandes jogadores e estamos na torcida para que faça uma boa preparação, para que chegue bem. Como torcedor, fã número um, vou estar lá torcendo muito".

Em seguida, o ex-craque colocou Neymar, herdeiro da camisa 10 enquanto vestiu a amarelinha, como "um dos maiores talentos do futebol mundial", reforçando que o meia do Santos pode ser importante para os planos da seleção brasileira, mas respeitando a decisão do técnico italiano.

"A gente não sabe a cabeça do treinador. Ele tem os planos dele. Eu, particularmente, sou amigo e acho que é um dos maiores talentos do futebol mundial. Torço para que ele vá porque acho que pode ajudar muito, mas isso é uma decisão do treinador e a gente tem que respeitar", disse Ronaldinho sobre Neymar.

A convocação final para a Copa do Mundo será anunciada por Ancelotti no dia 18 de maio. Em seguida, já com o elenco que disputará o Mundial, a Seleção enfrenta o Panamá, no dia 31 de maio, e o Egito, no dia 6 de junho, pelos dois últimos amistosos antes da estreia na Copa.