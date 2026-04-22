Estêvão sofreu uma lesão grau 4 na coxa direita, considerada grave e com tempo de recuperação longo - Glyn Kirk / AFP

Estêvão sofreu uma lesão grau 4 na coxa direita, considerada grave e com tempo de recuperação longoGlyn Kirk / AFP

Publicado 22/04/2026 16:52

Rio - O atacante Estevão, do Chelsea, que sofreu lesão muscular grave na coxa direita, está avaliando realizar um tratamento alternativo em Doha, no Catar, para tentar acelerar a recuperação e permitir que esteja disponível para a convocação do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. A informação é da “ESPN”.





Inicialmente, os exames não preocuparam tanto o Chelsea e a Seleção. No entanto, novos testes realizados na última segunda-feira (20) detectaram comprometimento de cerca de 80% da musculatura da coxa direita. O atleta não deve mais atuar nesta temporada pelos Blues.



Com a lesão, a chance de convocação diminui. O tratamento convencional, sem cirurgia, leva de 12 a 16 semanas, o que o tiraria da Copa. Já a alternativa no Catar poderia antecipar o retorno em até cinco semanas.



A lesão ocorreu na derrota do Chelsea para o Manchester United por 1 a 0, no último sábado (18). O jogador tentou uma arrancada, caiu no gramado e precisou ser substituído aos 14 minutos do primeiro tempo.



Estevão chegou ao Chelsea em julho de 2025. Na atual temporada, disputou 36 partidas, sendo 20 como titular, com oito gols e três assistências. Leia mais: Juventus avalia a contratação de Alisson, goleiro do Liverpool e da Seleção Inicialmente, os exames não preocuparam tanto o Chelsea e a Seleção. No entanto, novos testes realizados na última segunda-feira (20) detectaram comprometimento de cerca de 80% da musculatura da coxa direita. O atleta não deve mais atuar nesta temporada pelos Blues.Com a lesão, a chance de convocação diminui. O tratamento convencional, sem cirurgia, leva de 12 a 16 semanas, o que o tiraria da Copa. Já a alternativa no Catar poderia antecipar o retorno em até cinco semanas.A lesão ocorreu na derrota do Chelsea para o Manchester United por 1 a 0, no último sábado (18). O jogador tentou uma arrancada, caiu no gramado e precisou ser substituído aos 14 minutos do primeiro tempo.Estevão chegou ao Chelsea em julho de 2025. Na atual temporada, disputou 36 partidas, sendo 20 como titular, com oito gols e três assistências.