Estêvão sofreu uma lesão grau 4 na coxa direita, considerada grave e com tempo de recuperação longoGlyn Kirk / AFP
Inicialmente, os exames não preocuparam tanto o Chelsea e a Seleção. No entanto, novos testes realizados na última segunda-feira (20) detectaram comprometimento de cerca de 80% da musculatura da coxa direita. O atleta não deve mais atuar nesta temporada pelos Blues.
Com a lesão, a chance de convocação diminui. O tratamento convencional, sem cirurgia, leva de 12 a 16 semanas, o que o tiraria da Copa. Já a alternativa no Catar poderia antecipar o retorno em até cinco semanas.
A lesão ocorreu na derrota do Chelsea para o Manchester United por 1 a 0, no último sábado (18). O jogador tentou uma arrancada, caiu no gramado e precisou ser substituído aos 14 minutos do primeiro tempo.
Estevão chegou ao Chelsea em julho de 2025. Na atual temporada, disputou 36 partidas, sendo 20 como titular, com oito gols e três assistências.
A convocação para a Copa do Mundo será no dia 18 de maio, e a estreia do Brasil está marcada para 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium. Além disso, a seleção enfrentará Haiti, no dia 19, e Escócia, no dia 24.
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