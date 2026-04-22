Alisson é goleiro do Liverpool - Paul Ellis / AFP

Alisson é goleiro do LiverpoolPaul Ellis / AFP

Publicado 22/04/2026 16:00 | Atualizado 22/04/2026 16:11

Rio - O goleiro Alisson, de 33 anos, pode trocar o Liverpool pela Juventus. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, o clube de Turim deseja a contratação de um atleta para a posição e tem o brasileiro como um dos principais alvos.

Alisson tem contrato com os Reds até junho de 2027. O goleiro gosta da ideia de retornar à Itália, mas respeita o clube inglês e quer avaliar seu futuro na equipe.

A Juventus não é o primeiro clube italiano a sondá-lo. No fim do ano passado, o Milan teria procurado os representantes de Alisson e demonstrado interesse no brasileiro.

Revelado pelo Internacional, o goleiro da seleção brasileira já passou pelo futebol italiano. Alisson defendeu a Roma por duas temporadas, antes de ter sido contratado pelo Liverpool há sete anos.