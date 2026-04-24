Publicado 24/04/2026 00:00

O Fluminense vive um início animador no Brasileirão e já se coloca como candidato na briga pelo título. Com 23 pontos, o Tricolor registra sua melhor campanha durantes as 12 primeiras rodadas da competição desde as temporadas de 2010 e 2012, quando levantou a taça liderado por Conca, no tri, e pelo ídolo Fred, no tetracampeonato.

Em 2010, o Fluzão tinha 26 pontos no mesmo estágio do torneio, em 2012, somava 25. Agora, é a terceira força do país. Dentro de campo, Lucho Acosta se firmou como o cérebro da equipe, enquanto John Kennedy é o principal nome ofensivo. No gol, o experiente Fábio tem papel fundamental.

Outro ponto é o rendimento como mandante. Além do aproveitamento no Maraca, está bem também como visitante, o que foi o calcanhar de Aquiles em 2025.

Com uma campanha sólida, o Flu reacende no torcedor a esperança de reviver os tempos de glória no campeonato mais difícil do país.