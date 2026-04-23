Rayan comemora gol pelo BournemouthDivulgação / Bournemouth

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Inglaterra - A rápida adaptação de Rayan ao futebol inglês já se traduz em números de impacto. Com o gol marcado no empate por 2 a 2 contra o Leeds United, nesta última quarta-feira (22), o atacante subiu na hierarquia estatística e se tornou o segundo brasileiro com mais participações em lances decisivos no Campeonato Inglês desde a sua estreia na competição.

O jovem, revelado pelo Vasco, alcançou a marca de cinco participações diretas, sendo três gols e duas assistências, deixando para trás atletas mais experientes. Rayan agora divide a segunda posição do ranking com o volante Casemiro, do Manchester United, e o atacante Igor Thiago, do Brentford.
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A lista é liderada por João Pedro, do Chelsea, que soma oito participações no mesmo período. O desempenho de Rayan chama atenção pela eficiência, superando também Igor Jesus, que acumula quatro ações decisivas.

No confronto desta última quarta-feira (22), Rayan demonstrou o faro de gol que o destacou no Brasil ao completar um cruzamento de pé direito aos 40 minutos do segundo tempo. Embora o Bournemouth tenha cedido o empate nos acréscimos, o tento serviu para ratificar a importância do camisa 37 no esquema ofensivo da equipe.