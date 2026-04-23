Neymar em ação pelo Santos - Raul Baretta / Santos FC

Neymar em ação pelo SantosRaul Baretta / Santos FC

Publicado 23/04/2026 09:10

Rio - O técnico Cuca confirmou, na noite desta última quarta-feira (22), que Neymar não enfrentará o Bahia no próximo sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após uma sequência de quatro jogos seguidos na Vila Belmiro, o camisa 10 será preservado da viagem a Salvador para focar no confronto decisivo contra o San Lorenzo, em Buenos Aires, pela Copa Sul-Americana.

O anúncio do desfalque ocorre logo após o empate sem gols contra o Coritiba, pela quinta fase da Copa do Brasil, em que Neymar teve atuação discreta: acertou uma vez a trave e recebeu cartão amarelo após chutar uma segunda bola para o meio do campo, enquanto o jogo estava rolando. Cuca, no entanto, fez questão de blindar o jogador das críticas.

"Ele também está vivendo a turbulência da equipe, também está sentindo. A gente não pode direcionar a culpa do mau resultado a ele. Neymar, o dia que jogar igual aos demais, é cobrado. Normal pelo potencial que tem", defendeu.

A decisão baseia-se no desgaste do craque. "O Neymar tem feito média boa em arranques, distância em velocidade. Em quilômetros. (Contra o Coritiba) Foi um pouco abaixo, acho que pela sequência, não tem quem aguente, além da carga emocional. Sábado é um jogo diferente. Não dá tempo de descanso. Sábado ele não vai jogar. Para ter condição melhor na Argentina, que é um jogo decisivo para nós", explicou o treinador.



O Santos agora se prepara para uma sequência de quatro jogos fora de casa, momento que Cuca enxerga como uma oportunidade para recuperar a autoestima do elenco e a confiança do torcedor. Sem Neymar no fim de semana, o Peixe terá o desafio de buscar os três pontos na Fonte Nova para subir na tabela antes de decidir sua vida na competição continental.