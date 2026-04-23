Bandeira do Botafogo - Divulgação/Botafogo

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Publicado 23/04/2026 00:39 | Atualizado 23/04/2026 00:40

Rio - O Botafogo protocolou o pedido de Recuperação Judicial junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), nesta quarta-feira (22), e também solicitou a suspensão ao direito de possíveis rescisões unilaterais dos jogadores. A informação foi divulgada primeiro pelo 'ge'.

"4) 'Determinar aos fornecedores essenciais e atletas que se abstenham de (a) rescindir indiretamente os contratos firmados com a Requerente pelo não pagamento de créditos concursais, na forma do art. 49 da Lei 11.101/2005, ou pelo simples ajuizamento do pedido cautelar ou da futura recuperação judicial; e (b) de recusar a fornecer bens, prestar serviços e, principalmente, de participar de partidas e de competições em que a SAF esteja inscrita, quando a recusa se fundar no não pagamento de créditos concursais ou no simples ajuizamento da cautelar ou do pedido principal'", diz o trecho, revelado pelo site, do despacho em que consta o pedido.

Foi deferido, a curto prazo, que "faz-se necessária e imprescindível a manutenção dos contratos vigentes". Por outro lado, o juiz Marcelo Mondego Carvalho de Lima cita que "eventuais discussões oriundas ao negócio jurídico deverão ser direcionadas ao juízo competente" - nesse caso, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

Pedido de Recuperação Judicial

O Botafogo, nesta quarta-feira (22), informou que protocolou o pedido de RJ junto ao TJ-RJ. Este é um movimento estratégico de reorganização financeira.

Com isso, haverá um congelamento nas conversas sobre dívidas, que não podem mais ser executadas pelos credores, além de possíveis penhora — o que protegerá os ativos e receitas.

