Alexander Barboza chegou ao Botafogo em janeiro de 2024, vindo do Libertad, do Paraguai - Vitor Silva/Botafogo

Alexander Barboza chegou ao Botafogo em janeiro de 2024, vindo do Libertad, do ParaguaiVitor Silva/Botafogo

Publicado 23/04/2026 16:00

Rio - Como se os bastidores do Botafogo já não estivessem agitados o suficiente, um novo impasse surgiu nos últimos dias: o futuro do zagueiro Barboza. Ventilado no Palmeiras, o argentino também despertou o interesse do Cruzeiro, que enxerga no treinador Artur Jorge um fator importante para contar com o defensor, cujo contrato com o Glorioso acaba em dezembro. A informação é do portal "ge".

Em 2024, Barboza conquistou o Brasileirão e a Libertadores pelo Botafogo, justamente sob comando de Artur Jorge, que treina o Cruzeiro desde março. Após encerrar o ciclo no Nilton Santos e passar pelo Al-Rayyan, do Catar, o técnico português aposta nas memórias de um passado recente para convencer seu antigo comandado a repetir a parceria, agora na Raposa.

Como o contrato de Barboza com o Glorioso se encerra no final do ano, os clubes interessados poderão assinar um pré-contrato com o zagueiro a partir de julho, a seis meses do fim do vínculo, e fechar com ele sem custos de transferência.

Tendo este cenário em vista, o Botafogo pode preferir vendê-lo na janela do meio do ano, apostando na necessidade de Cruzeiro e Palmeiras por um defensor a curto prazo, para não perdê-lo de graça ao final do vínculo.