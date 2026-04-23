Alexander Barboza chegou ao Botafogo em janeiro de 2024, vindo do Libertad, do ParaguaiVitor Silva/Botafogo
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Decisão foi tomada após medidas recentes tomadas pelo empresário
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