Alexander Barboza em ação pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo
O clima, que já era delicado devido a entraves financeiros, piorou após declarações do empresário do atleta, Juan Cruz Oller. Em entrevista ao "Canal Vasco" e ao "VDG-CAST", o agente condicionou o novo vínculo à continuidade dos diretores Alessandro Brito e Deive Bandeira. A fala foi interpretada internamente como um movimento para forçar uma saída sem custos do clube.
A partir de julho, Barboza poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe para sair de graça em janeiro de 2027. Caso algum clube queira contar com o defensor de 31 anos ainda nesta temporada, precisará indenizar o Botafogo financeiramente. Caso contrário, a diretoria alvinegra planeja manter o jogador no elenco até o último dia de seu vínculo atual.
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