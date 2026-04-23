Alexander Barboza em ação pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Alexander Barboza em ação pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 23/04/2026 11:00

Rio - O futuro de Alexander Barboza no Botafogo parece cada vez mais longe de General Severiano. Segundo informações do "ge", o cenário atual das negociações indica que a renovação do zagueiro é improvável, com Palmeiras e Cruzeiro já manifestando interesse.O clima, que já era delicado devido a entraves financeiros, piorou após declarações do empresário do atleta, Juan Cruz Oller. Em entrevista ao "Canal Vasco" e ao "VDG-CAST", o agente condicionou o novo vínculo à continuidade dos diretores Alessandro Brito e Deive Bandeira. A fala foi interpretada internamente como um movimento para forçar uma saída sem custos do clube.