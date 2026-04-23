Alexander Barboza em ação pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

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Rio - O futuro de Alexander Barboza no Botafogo parece cada vez mais longe de General Severiano. Segundo informações do "ge", o cenário atual das negociações indica que a renovação do zagueiro é improvável, com Palmeiras e Cruzeiro já manifestando interesse. A equipe Alviverde, inclusive, já tem negociações avançadas para contratar o atleta.

O clima, que já era delicado devido a entraves financeiros, piorou após declarações do empresário do atleta, Juan Cruz Oller. Em entrevista ao "Canal Vasco" e ao "VDG-CAST", o agente condicionou o novo vínculo à continuidade dos diretores Alessandro Brito e Deive Bandeira. A fala foi interpretada internamente como um movimento para forçar uma saída sem custos do clube.
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Apesar de um acordo verbal anterior prever um aumento salarial e extensão até 2029, as garantias exigidas pelo estafe do jogador travaram a assinatura. Além disso, o momento financeiro da SAF, que iniciou processo de recuperação judicial, dificulta o acerto.

A partir de julho, Barboza poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe para sair de graça em janeiro de 2027. Caso algum clube queira contar com o defensor de 31 anos ainda nesta temporada, precisará indenizar o Botafogo financeiramente. Caso contrário, a diretoria alvinegra planeja manter o jogador no elenco até o último dia de seu vínculo atual.
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