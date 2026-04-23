Éder Militão sentiu dores na coxa esquerda na vitória do Real Madrid - Thomas Coex / AFP

Éder Militão sentiu dores na coxa esquerda na vitória do Real MadridThomas Coex / AFP

Publicado 23/04/2026 09:45

O zagueiro brasileiro Éder Militão sofreu uma lesão muscular, informou nesta quinta-feira (23) o Real Madrid, o que pode deixar o atleta afastado por várias semanas dos gramados, a menos de dois meses do início da Copa do Mundo.



"Após os exames realizados hoje em nosso jogador Éder Militão pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda", informou o Real Madrid em um comunicado.



A equipe merengue não revela o tempo de afastamento, limitando-se a afirmar que o jogador está pendente de evolução. A imprensa espanhola, no entanto, informou que o brasileiro pode ficar várias semanas afastado dos gramados.



Militão sofreu a lesão na terça-feira (21), na partida do Campeonato Espanhol em que o Real Madrid venceu o Alavés por 2-1.