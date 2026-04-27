Bortoleto em ação durante o treino livre para o GP da Austrália - William West / AFP

Bortoleto em ação durante o treino livre para o GP da AustráliaWilliam West / AFP

Publicado 27/04/2026 20:00 | Atualizado 27/04/2026 20:02

Rio - A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) divulgou nesta segunda-feira (20) uma série de mudanças no regulamento da Fórmula 1 em 2026. As principais alterações têm relação com gerenciamento de energia na corrida e na classificação. A largada também terá ajustes. As medidas passam a valer já no GP de Miami, no dia 3 de maio.

As alterações abordam quatro pontos principais: as classificações, a segurança e consistência durante as corridas, as largadas e disputas na chuva. As mudanças acontecem após uma série de reuniões com chefes de equipes, representantes de fornecedoras de motores e pilotos. Os primeiros encontros foram nos dias 15 e 16, enquanto o último ocorreu nesta segunda.

Houve muita reclamação dos pilotos sobre o gerenciamento de energia. No GP do Japão, o acidente com Oliver Bearman, que desviou do carro de Franco Colapinto, foi o estopim para os pilotos subirem o tom. Na ocasião, o britânico vinha 90 km/h mais rápido do que o argentino, que estava em modo de recuperação de energia. O piloto da Haas, então, precisou desviar e jogar o carro para fora da pista.

Além disso, também houve rejeição do público com a "artificialidade" nas disputas, devido à excessiva necessidade de gerenciar a energia dos carros. As mudanças nas regras tem o objetivo de tornar as disputas mais seguras e dar aos pilotos a liberdade de acelerar até o limite, sem mexer em pontos positivos, como o aumento de ultrapassagens.

Na classificação, a quantidade máxima de recarga passa de 8 para 7 megajoules (MJ), com o objetivo de reduzir o gerenciamento de energia em voltas lançadas e permitir que os pilotos pisem fundo no acelerador. Além disso, a potência máxima no superclipping, quando o carro passa a usar a parte elétrica do carro para carregar a bateria, sobe de 250 para 350kW.

Outra mudança foi o aumento da potência que é liberada com o uso do botão de boost, que passa a ter um teto de 150 kW. O objetivo é evitar diferenças de velocidade repentinamente grandes para evitar novos incidentes, como entre Oliver Bearman e Franco Colapinto no GP do Japão. Tanto o aumento no superclipping quanto da potência do boost foi um pedido dos pilotos.

Por fim, outra mudança terá impacto na largada. A FIA desenvolveu um novo sistema capaz de identificar carros com aceleração "anormalmente baixa" para evitar incidentes após o piloto soltar a embreagem. No GP da Austrália, Liam Lawson ficou parado na pista. Caso esse sistema detecte algum problema do tipo, o MGU-K vai ser acionado automaticamente para garantir um nível mínimo de aceleração.