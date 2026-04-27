Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram

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Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, utilizou suas redes sociais para falar da sua forma física invejável. A beldade afirmou que realizou apenas uma operação plástica e que sua bastante para manter o corpo perfeito.
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Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Eli Villagra na quadro do Salgueiro - Reprodução / Instagram
Eli Villagra ao lado da Mulher Melão - Reprodução / Instagram
Eli Villagra ao lado de Viviane Araújo - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Eli Villagra na quadra da Porto da Pedra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Flor Maldonado e Eli Villagra são conhecidas no Paraguai - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
"Não se trata apenas de fazer uma cirurgia e pronto, trata-se de disciplina diária. Fiz apenas uma cirurgia há 10 anos (no corpo; meu rosto é todo natural), me esforço bastante e mantenho meu físico com exercícios, cuidados, tratamentos e uma alimentação saudável. É um pacote completo", disse em seu perfil no Instagram.
Eli Villagra é bastante conhecida no seu país. Ela tem mais de 377 mil seguidores no Instagram (@elivillagra_barbie) e faz muito sucesso nas redes sociais.
Além disso, a modelo é conhecida como "Barbie Paraguaia" e é uma das estrelas do Carnaval do país vizinho.