Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño exalta o próprio corpo: 'Apenas uma cirurgia e muito esforço'
Eli Villagra tem mais de 377 mil seguidores no Instagram
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