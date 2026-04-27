Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram

Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram

Publicado 27/04/2026 12:25

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, utilizou suas redes sociais para falar da sua forma física invejável. A beldade afirmou que realizou apenas uma operação plástica e que sua bastante para manter o corpo perfeito.

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"Não se trata apenas de fazer uma cirurgia e pronto, trata-se de disciplina diária. Fiz apenas uma cirurgia há 10 anos (no corpo; meu rosto é todo natural), me esforço bastante e mantenho meu físico com exercícios, cuidados, tratamentos e uma alimentação saudável. É um pacote completo", disse em seu perfil no Instagram.

Eli Villagra é bastante conhecida no seu país. Ela tem mais de 377 mil seguidores no Instagram (@elivillagra_barbie) e faz muito sucesso nas redes sociais.

Além disso, a modelo é conhecida como "Barbie Paraguaia" e é uma das estrelas do Carnaval do país vizinho.