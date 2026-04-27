Flamengo derrotou o Atlético-MG em Belo HorizonteGilvan de Souza / Flamengo
São três vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Nove gols marcados, o que dá uma média de 1,5 gols contra o Alvinegro por jogo e apenas três gols sofridos.
Mas nenhuma vitória que Leonardo Jardim obteve sobre o clube de Minas Gerais foi tão avassaladora quanto a de ontem na Arena MRV.
Os 4 a 0 provocaram no clube mineiro uma humilhação suprema e colocaram as equipes em lados totalmente opostos na tabela de classificação.
Enquanto o Mengão disputa o título com Palmeiras e Fluminense, o Atlético-MG agora ocupa a 15ª colocação do certame nacional com 14 pontos, mesmo número de pontos do Santos, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.
O impacto da derrota já causou mudanças na programação da equipe mineira, que deve enviar time reserva para enfrentar o Cienciano pela Copa Sul-Americana na próxima quarta-feira (29), para os titulares se concentrarem no Campeonato Brasileiro.
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Mas há uma grande diferença.
Tite conseguiu as sete vitórias consecutivas pelo Campeonato Carioca, reconhecidamente uma competição bem mais fraca do que o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil, competições em que Leonardo Jardim cravou seu recorde positivo com o Mengão.
Filipe Luís obteve seis vitórias de forma consecutiva.
Mas é preciso falar também da excelente fase de Pedro.
Preterido por Filipe Luís, o 9 boladão já atingiu a marca de sete gols pelo Brasileirão e é hoje o vice-artilheiro da competição, atrás apenas de Kevin Viveros do Athlético-PR com oito gols.
A delegação rubro-negra desembarcou no Rio de Janeiro às 2h40 desta segunda (27) e vai treinar às 11h30 no Ninho do Urubu.
Nesta terça-feira (28), o elenco retorna aos treinos às 10h e voa para a Argentina às 14h40 onde na quarta-feira (29) enfrenta o Estudiantes de La Plata pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores da América.
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