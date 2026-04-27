Flamengo derrotou o Atlético-MG em Belo Horizonte - Gilvan de Souza / Flamengo

Flamengo derrotou o Atlético-MG em Belo HorizonteGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 27/04/2026 11:09 | Atualizado 27/04/2026 11:19

Desde sua chegada no dia 4 de fevereiro de 2025 ao Cruzeiro, até a noite deste domingo (26), já como treinador do Flamengo, Leonardo Jardim se encontrou com o Atlético Mineiro em seis oportunidades. E o retrospecto do atual treinador rubro-negro é infinitamente positivo.



São três vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Nove gols marcados, o que dá uma média de 1,5 gols contra o Alvinegro por jogo e apenas três gols sofridos.



Leonardo Jardim comemora primeira taça conquistada no comando do Flamengo Gilvan de Souza / Flamengo

Mas nenhuma vitória que Leonardo Jardim obteve sobre o clube de Minas Gerais foi tão avassaladora quanto a de ontem na Arena MRV.



Os 4 a 0 provocaram no clube mineiro uma humilhação suprema e colocaram as equipes em lados totalmente opostos na tabela de classificação.



Enquanto o Mengão disputa o título com Palmeiras e Fluminense, o Atlético-MG agora ocupa a 15ª colocação do certame nacional com 14 pontos, mesmo número de pontos do Santos, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.



O impacto da derrota já causou mudanças na programação da equipe mineira, que deve enviar time reserva para enfrentar o Cienciano pela Copa Sul-Americana na próxima quarta-feira (29), para os titulares se concentrarem no Campeonato Brasileiro.



Veja mais: Mas nenhuma vitória que Leonardo Jardim obteve sobre o clube de Minas Gerais foi tão avassaladora quanto a de ontem na Arena MRV.Os 4 a 0 provocaram no clube mineiro uma humilhação suprema e colocaram as equipes em lados totalmente opostos na tabela de classificação.Enquanto o Mengão disputa o título com Palmeiras e Fluminense, o Atlético-MG agora ocupa a 15ª colocação do certame nacional com 14 pontos, mesmo número de pontos do Santos, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.O impacto da derrota já causou mudanças na programação da equipe mineira, que deve enviar time reserva para enfrentar o Cienciano pela Copa Sul-Americana na próxima quarta-feira (29), para os titulares se concentrarem no Campeonato Brasileiro.





Mas há uma grande diferença.



Tite conseguiu as sete vitórias consecutivas pelo Campeonato Carioca, reconhecidamente uma competição bem mais fraca do que o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil, competições em que Leonardo Jardim cravou seu recorde positivo com o Mengão.



Filipe Luís obteve seis vitórias de forma consecutiva.



Mas é preciso falar também da excelente fase de Pedro.



Preterido por Filipe Luís, o 9 boladão já atingiu a marca de sete gols pelo Brasileirão e é hoje o vice-artilheiro da competição, atrás apenas de Kevin Viveros do Athlético-PR com oito gols.



A delegação rubro-negra desembarcou no Rio de Janeiro às 2h40 desta segunda (27) e vai treinar às 11h30 no Ninho do Urubu.



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Nesta terça-feira (28), o elenco retorna aos treinos às 10h e voa para a Argentina às 14h40 onde na quarta-feira (29) enfrenta o Estudiantes de La Plata pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Já no Flamengo, Leonardo Jardim iguala marca de Tite em 2024, quando o ex-treinador da seleção brasileira conseguiu a marca de sete vitórias consecutivas.Mas há uma grande diferença.Tite conseguiu as sete vitórias consecutivas pelo Campeonato Carioca, reconhecidamente uma competição bem mais fraca do que o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil, competições em que Leonardo Jardim cravou seu recorde positivo com o Mengão.Filipe Luís obteve seis vitórias de forma consecutiva.Mas é preciso falar também da excelente fase de Pedro.Preterido por Filipe Luís, o 9 boladão já atingiu a marca de sete gols pelo Brasileirão e é hoje o vice-artilheiro da competição, atrás apenas de Kevin Viveros do Athlético-PR com oito gols.A delegação rubro-negra desembarcou no Rio de Janeiro às 2h40 desta segunda (27) e vai treinar às 11h30 no Ninho do Urubu.Nesta terça-feira (28), o elenco retorna aos treinos às 10h e voa para a Argentina às 14h40 onde na quarta-feira (29) enfrenta o Estudiantes de La Plata pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores da América.