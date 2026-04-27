Grealish dormindo na cobertura de um bar durante uma festa - Reprodução / Internet

Grealish dormindo na cobertura de um bar durante uma festaReprodução / Internet

Publicado 27/04/2026 13:31

O atacante Jack Grealish, de 30 anos, protagonizou mais um capítulo polêmico à sua carreira neste final de semana em uma boate em Manchester. Emprestado pelo City ao Everton, e afastado dos gramados por causa de uma cirurgia no pé, o jogador foi flagrado dormindo na cobertura de um bar durante uma festa.

De acordo com informações do jornal inglês 'The Sun', ele chegou ao local às 16h30 de sábado e, uma hora depois, acabou adormecendo. Um dos presentes disse ao diário que "os amigos tentaram acordá-lo e que o álcool deve ter feito mal".

Em recuperação de um procedimento cirúrgico, o jogador deverá perder o resto da temporada europeia e também está fora da disputa por uma vaga na seleção inglesa que vai participar da Copa do Mundo que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Contratação mais cara do Manchester City, Grealish não correspondeu às expectativas e não conseguiu se firmar entre os titulares da equipe comandada pelo técnico catalão Pep Guardiola.

Ainda segundo o noticioso inglês, "o craque voltou aos seus hábitos festeiros no final de março, quando participou de uma viagem de aniversário glamourosa para Roma ao lado do também jogador inglês Jordan Pickford".

No Everton desde agosto de 2025, ele realizou 22 partidas com a camisa do clube e marcou dois gols, além de ter dado seis assistências. O Everton ocupa a parte intermediária da classificação da Premier League, figura no 11º lugar com 47 pontos e vem de um empate e duas derrotas nos últimos três confrontos.