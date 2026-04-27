Gabriel Medina voltou a disputar a WSL em 2026 - Divulgação/WSL

Gabriel Medina voltou a disputar a WSL em 2026Divulgação/WSL

Publicado 27/04/2026 17:35 | Atualizado 27/04/2026 17:41

Rio - Tricampeão mundial de surfe, Gabriel Medina voltou com fome em 2026. Após ficar um ano fora de combate por causa de uma grave lesão no músculo peitoral do ombro esquerdo, o brasileiro voltou para o Circuito Mundial nesta temporada e assumiu a liderança do ranking após o vice-campeonato na etapa de Margaret River.

Gabriel Medina retomou a liderança do ranking mundial após quatro anos. A última vez aconteceu no início da temporada de 2022, quando começou como o atual campeão. Na época, ele desistiu de disputar as duas primeiras etapas no Havaí para tratar da saúde mental e, depois, nunca mais voltou para o topo. Até a madrugada do último domingo (26).

Mesmo com a derrota para o australiano George Pittar na decisão de Margaret River, Gabriel Medina chegou a 13.885 pontos e assumiu a liderança do ranking mundial. Pela primeira vez após quatro anos, ele usará a lycra amarela, dada ao líder do Circuito Mundial, na etapa de Gold Coast, na Austrália. Além do vice, ele também foi semifinalista em Bells Beach.

O Brasil tem quatro representantes no top 5 do ranking mundial. Além de Gabriel Medina em primeiro, Miguel Pupo, que venceu em Bells Beach, aparece em terceiro lugar, seguido pelo atual campeão mundial Yago Dora em quarto e Samuel Pupo em quinto. A etapa de Gold Coast começa na próxima quinta-feira (30).