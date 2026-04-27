Gabriel Medina voltou a disputar a WSL em 2026Divulgação/WSL
Medina assume liderança do ranking mundial após quatro anos e sonha com tetra
Tricampeão utilizará a lycra amarela na etapa da Gold Coast
Atlético-MG deve rescindir com Hulk; Fluminense aguarda para oferecer contrato
Atacante, de 39 anos, está em fim de ciclo em Belo Horizonte
Medina assume liderança do ranking mundial após quatro anos e sonha com tetra
Tricampeão utilizará a lycra amarela na etapa da Gold Coast
Após fraturar osso da face, Modric é operado com sucesso e poderá jogar a Copa do Mundo
Meio-campista croata deve usar uma máscara protetora durante o torneio
Luis Enrique exalta elenco do PSG na Liga dos Campeões: 'Não há equipe melhor que a nossa'
A equipe francesa e o Bayern de Munique se enfrentam na próxima terça-feira(28) na semifinal da competição
Vasco avança em negociação com a SportingBet e busca valores do 'primeiro escalão'
Casa de apostas tem acordo com o Palmeiras que pode chegar a R$ 170 milhões anuais
Torcedores do Fluminense se dividem sobre possível contratação de Hulk
Atacante, de 39 anos, pode deixar o Atlético-MG
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.