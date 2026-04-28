Pan-Americano promete acirrar disputas do ranking 2026 (Foto: CBJJD)
As inscrições estão abertas no site www.cbjjd.com.br e entram na reta decisiva, com desconto garantido até o dia 01/05 e prazo final no dia 08/05. A etapa é considerada estratégica na corrida pelo ranking 2026, sendo mais uma oportunidade para atletas e equipes somarem pontos importantes na disputa pelas premiações da temporada: passagens internacionais para lutar pela ISBJJA em Portugal, bolsa atleta Mineirinho Gold Team, entre outras.
Após a mudança de local por conta de um incêndio no Velódromo, o Pan-Americano será realizado no CEFAN – Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, na Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro. O espaço conta com estrutura completa, ambiente climatizado e capacidade para receber um grande número de competidores, garantindo conforto e organização para todos os envolvidos.
Dentro dos tatames, a promessa é de combates intensos, reunindo desde jovens talentos até nomes experientes do cenário nacional. Assim como nas etapas anteriores, o Pan-Americano deve atrair equipes em peso, elevando ainda mais o nível técnico e a competitividade do Circuito Rio Mineirinho.
Com expectativa de casa cheia e grandes disputas do kids ao master, o Pan-Americano se consolida como mais um capítulo importante do Circuito Rio Mineirinho 2026. As inscrições seguem abertas através do site www.cbjjd.com.br - e a contagem regressiva já começou.
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