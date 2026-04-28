Pan-Americano promete acirrar disputas do ranking 2026 - (Foto: CBJJD)

Pan-Americano promete acirrar disputas do ranking 2026 (Foto: CBJJD)

Publicado 28/04/2026 08:35 | Atualizado 28/04/2026 19:32

O calendário da CBJJD segue a todo vapor e o próximo grande desafio já tem data marcada. O Pan-Americano de Jiu-Jitsu Desportivo, válido como a quarta etapa do Circuito Rio Mineirinho 2026, acontece nos dias 16 e 17 de maio e chega cercado de expectativa, reunindo atletas de diferentes categorias e níveis técnicos em mais um fim de semana de alto rendimento.



As inscrições estão abertas no site www.cbjjd.com.br e entram na reta decisiva, com desconto garantido até o dia 01/05 e prazo final no dia 08/05. A etapa é considerada estratégica na corrida pelo ranking 2026, sendo mais uma oportunidade para atletas e equipes somarem pontos importantes na disputa pelas premiações da temporada: passagens internacionais para lutar pela ISBJJA em Portugal, bolsa atleta Mineirinho Gold Team, entre outras.