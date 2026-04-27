Quatro lutadores seguem vivos em busca do maior prêmio do MMA na América Latina (Foto: Carlos Ventura / Jungle Fight)
O primeiro classificado foi Guilherme Silva. Representante de Minas Gerais, ele precisou de 1 minuto e 43 segundos para aplicar um knockdown e, na sequência, um cruzado que levou o rondoniense Henerson Neném ao nocaute, garantindo a vaga e anotando a 10ª vitória na carreira, a nona por nocaute em 12 lutas.
O adversário de Guilherme será o atual campeão da divisão, Ernane Pimenta. O atleta do Rio de Janeiro confirmou a classificação no início do segundo round, após conectar um chute alto seguido de uma sequência de socos que levou Glebson Monteiro à lona. Foi a 12ª vitória de Pimenta, a décima por nocaute.
Na outra chave, Fabrício Bakai avançou após vitória por decisão unânime sobre Martin Farley. O representante de Minas Gerais controlou o combate com combinações em pé, quedas e trabalho no ground and pound, chegando à 25ª vitória em 34 lutas.
Seu adversário na semifinal será Matheus “The Monster”, que finalizou Anderson Astro da Maldade com um mata-leão aos 2 minutos e 49 segundos do primeiro round, após sequência de golpes e domínio no solo. O atleta de São Paulo soma agora sete vitórias, todas por via rápida, em nove combates.
Os confrontos das semifinais ficaram definidos:
- Ernane Pimenta (RJ) x Guilherme Silva (MG)
- Matheus “The Monster” (SP) mede forças com Fabrício Bakai (MG)
Em seguida, ele ressaltou o apoio institucional ao evento. “Você vê lutadores que vieram de outros estados fazendo questão de representar São Paulo, porque aqui tem um prefeito e um time que fazem a diferença. Sou muito grato ao prefeito Ricardo Nunes, à primeira-dama Regina Nunes, ao deputado federal Felipe Becari e ao vereador George Hato por trabalharem incansavelmente utilizando o esporte como ferramenta de inclusão social”, disse.
Presente no Ibirapuera, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, também celebrou o sucesso do Jungle Fight 149. “Este Jungle Fight foi um grande sucesso, Ibirapuera lotado e os lutadores deram um show. A gente fica muito orgulhoso de receber o Jungle Fight na nossa cidade e poder dizer que o maior evento de MMA da América Latina acontece aqui. São Paulo recebe lutadores de todos os cantos do Brasil muito bem, mas a capital da luta é aqui”, afirmou.
O vereador George Hato destacou a continuidade do evento na cidade. “Foi fantástico, estão todos de parabéns. São Paulo mostra mais uma vez que é a capital do esporte e também a capital do Jungle Fight, melhorando a cada edição”, disse.
A edição também foi marcada por uma ação contra maus-tratos aos animais, em parceria com a Prefeitura de São Paulo e a ONG Vira-Lata Club, com arrecadação de rações e feira de adoção. A ação se estende para a próxima edição: quem adotar um cachorro, ganha um ingresso especial para assistir ao Jungle Fight 150 no melhor lugar da arena. Acesse @viralata_club no Instagram e fique por dentro.
Um dos ativistas da causa ao lado da primeira-dama Regina Nunes, o deputado federal Felipe Becari exaltou a iniciativa. “Essas rações que foram doadas hoje pelo público que veio prestigiar o Jungle Fight vão alimentar milhares de animais que não tinham um grão para comer. Sou muito grato a todos que colaboraram nesta campanha”, afirmou.
O Jungle Fight retorna à cidade de São Paulo no dia 23 de maio, com a edição 150 e a primeira fase do GP feminino peso-palha (52 kg) do Fight do Milhão. A realização do torneio feminino atende a um pedido da primeira-dama Regina Nunes.
“Dia 23 de maio espero todo mundo aqui em São Paulo para a primeira etapa do GP feminino. Estarei aqui assistindo, apoiando essas guerreiras e espero todos aqui também. Quem adotar um animal na Vira-Lata Club vai ganhar um ingresso vip para assistir ao Jungle Fight 150 no melhor lugar do ginásio, perto do prefeito e do Wallid”, disse.
Confira abaixo todos os resultados do evento:
Jungle Fight 149
Ibirapuera, São Paulo (SP)
Sábado, 25 de abril de 2026
Fight do Milhão
Matheus "The Monster" venceu Anderson "Astro da Maldade" por finalização aos 2min49s do R1
Fabrício Bakai venceu Martin Farley por decisão unânime (30-26, 30-27 e 30-27)
Ernane Pimenta venceu Glebson Santos por nocaute técnico aos 1min22s do R2
Guilherme Silva venceu Henerson Neném por nocaute técnico aos 1min43s do R1(Fight do Milhão)
Lutas reservas do torneio
Adolpho Pereira venceu André Fischer por nocaute técnico aos 1min57s Do R3
Maycon Jonnie venceu Gabriel Yamazaki por nocaute técnico aos 24s do R1
Rafael Cabeça venceu Abraão "Destroyer" Silva por nocaute aos 50s do R1
Outras lutas
Manoel Aranha venceu Wanderson Cascavel por decisão unânime (triplo 30-27)
Lucas Rodrigues venceu Cleiton Morais por decisão unânime (30-27, 29-28, 30-27)
Rodolfo dos Santos venceu Everton Gigante por nocaute técnico aos 2min45s do R1
Enzzo Molezinha venceu Edi Silva por decisão unânime (triplo 29-27)
Nathalia Pletz venceu Grazi Gouveia por decisão dividida (29-28, 27-30 e 30-27)
Lucas Lima vence Guilherme Paredes por nocaute técnico aos 47s do R1
Anderson Gabriel Ribeiro venceu Richardy Medina por finalização aos 1min39s do R1
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