Quatro lutadores seguem vivos em busca do maior prêmio do MMA na América Latina - (Foto: Carlos Ventura / Jungle Fight)

Quatro lutadores seguem vivos em busca do maior prêmio do MMA na América Latina (Foto: Carlos Ventura / Jungle Fight)

Publicado 27/04/2026 15:00 | Atualizado 27/04/2026 16:28

A abertura da temporada 2026 do Fight do Milhão do Jungle Fight lotou o ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, neste sábado (25), e definiu os semifinalistas do torneio masculino, válido pela categoria dos meio-médios (até 77 kg). Agora, apenas quatro lutadores seguem vivos em busca do maior prêmio do MMA na América Latina.



O primeiro classificado foi Guilherme Silva. Representante de Minas Gerais, ele precisou de 1 minuto e 43 segundos para aplicar um knockdown e, na sequência, um cruzado que levou o rondoniense Henerson Neném ao nocaute, garantindo a vaga e anotando a 10ª vitória na carreira, a nona por nocaute em 12 lutas.



O adversário de Guilherme será o atual campeão da divisão, Ernane Pimenta. O atleta do Rio de Janeiro confirmou a classificação no início do segundo round, após conectar um chute alto seguido de uma sequência de socos que levou Glebson Monteiro à lona. Foi a 12ª vitória de Pimenta, a décima por nocaute.



Na outra chave, Fabrício Bakai avançou após vitória por decisão unânime sobre Martin Farley. O representante de Minas Gerais controlou o combate com combinações em pé, quedas e trabalho no ground and pound, chegando à 25ª vitória em 34 lutas.



Seu adversário na semifinal será Matheus “The Monster”, que finalizou Anderson Astro da Maldade com um mata-leão aos 2 minutos e 49 segundos do primeiro round, após sequência de golpes e domínio no solo. O atleta de São Paulo soma agora sete vitórias, todas por via rápida, em nove combates.



Os confrontos das semifinais ficaram definidos:



- Ernane Pimenta (RJ) x Guilherme Silva (MG)

- Matheus “The Monster” (SP) mede forças com Fabrício Bakai (MG)

Presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail destacou o alto nível dos combates e a presença do público. “Foi uma abertura de temporada no nível que o Jungle Fight exige. Lutas intensas e o ginásio lotado mais uma vez em São Paulo”, afirmou.