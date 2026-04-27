Boxe brasileiro deu show em Foz do Iguaçu (Foto: Divulgação)

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O Brasil encerrou neste domingo (26), em Foz do Iguaçu (PR), sua participação na primeira etapa da Copa do Mundo de boxe 2026 com nove medalhas e presença em grande parte das finais do evento. Foram quatro títulos e cinco segundos lugares ao longo da programação disputada no fim de semana.

Os campeões brasileiros foram Luiz Oliveira, na divisão até 60 kg, Yuri Falcão, até 65 kg, Isaías Ribeiro, até 90 kg, e Wanderley Pereira, até 80 kg. As decisões reuniram atletas de diferentes países e abriram o calendário internacional da modalidade em 2026.
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Nas finais, Luiz Oliveira levou a melhor sobre o norte-americano Salim Ellis Bey. Isaías Ribeiro superou o espanhol Emanuel Reyes, medalhista olímpico, enquanto Yuri Falcão venceu o japonês Shion Nishiyama. Wanderley Pereira completou a lista de títulos ao derrotar o croata Gabrijel Veocic. Todos os resultados vieram por decisão dos juízes.

Além dos ouros, o país teve cinco representantes em disputas por título que terminaram com medalha de prata. Rebeca Lima ficou com o segundo lugar após duelo com a cazaque Viktoriya Grafeyeva. Também subiram ao pódio Kaian Reis, Thauan Silva, Bárbara Santos e Kauê Belini, superados em suas respectivas finais.

A competição no Paraná abriu o circuito da Copa do Mundo, que terá nova etapa em junho, na cidade de Guiyang, na China. A temporada será encerrada com a Super Final prevista para novembro, no Uzbequistão. Como ocorre em anos pares, o calendário de 2026 não inclui a realização do Campeonato Mundial.