Boxe brasileiro deu show em Foz do Iguaçu (Foto: Divulgação)
Os campeões brasileiros foram Luiz Oliveira, na divisão até 60 kg, Yuri Falcão, até 65 kg, Isaías Ribeiro, até 90 kg, e Wanderley Pereira, até 80 kg. As decisões reuniram atletas de diferentes países e abriram o calendário internacional da modalidade em 2026.
Nas finais, Luiz Oliveira levou a melhor sobre o norte-americano Salim Ellis Bey. Isaías Ribeiro superou o espanhol Emanuel Reyes, medalhista olímpico, enquanto Yuri Falcão venceu o japonês Shion Nishiyama. Wanderley Pereira completou a lista de títulos ao derrotar o croata Gabrijel Veocic. Todos os resultados vieram por decisão dos juízes.
Além dos ouros, o país teve cinco representantes em disputas por título que terminaram com medalha de prata. Rebeca Lima ficou com o segundo lugar após duelo com a cazaque Viktoriya Grafeyeva. Também subiram ao pódio Kaian Reis, Thauan Silva, Bárbara Santos e Kauê Belini, superados em suas respectivas finais.
A competição no Paraná abriu o circuito da Copa do Mundo, que terá nova etapa em junho, na cidade de Guiyang, na China. A temporada será encerrada com a Super Final prevista para novembro, no Uzbequistão. Como ocorre em anos pares, o calendário de 2026 não inclui a realização do Campeonato Mundial.
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