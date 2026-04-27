Boxe brasileiro deu show em Foz do Iguaçu - (Foto: Divulgação)

Boxe brasileiro deu show em Foz do Iguaçu (Foto: Divulgação)

Publicado 27/04/2026 08:00 | Atualizado 27/04/2026 16:18

O Brasil encerrou neste domingo (26), em Foz do Iguaçu (PR), sua participação na primeira etapa da Copa do Mundo de boxe 2026 com nove medalhas e presença em grande parte das finais do evento. Foram quatro títulos e cinco segundos lugares ao longo da programação disputada no fim de semana.



Os campeões brasileiros foram Luiz Oliveira, na divisão até 60 kg, Yuri Falcão, até 65 kg, Isaías Ribeiro, até 90 kg, e Wanderley Pereira, até 80 kg. As decisões reuniram atletas de diferentes países e abriram o calendário internacional da modalidade em 2026.