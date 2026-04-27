Marcelo Arar, Poliana Botelho e Dayana Silva celebram iniciativa - (Foto: Divulgação)

Marcelo Arar, Poliana Botelho e Dayana Silva celebram iniciativa (Foto: Divulgação)

Publicado 27/04/2026 07:00 | Atualizado 27/04/2026 16:32

Com ótima adesão ao longo das últimas semanas, o projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esportes do Rio de Janeiro e voltado exclusivamente ao público feminino tem sido um sucesso. A iniciativa, realizada em parceria com a plataforma MUDE, veio como resposta ao crescimento dos índices de violência contra a mulher e aposta no ensino de Muay Thai e técnicas de defesa pessoal como ferramentas de proteção, fortalecimento psicológico e promoção de autonomia.



As aulas - que são gratuitas - e acontecem às segundas e quartas-feiras, sempre às 7h, no Parque do Flamengo, na Zona Sul da cidade, têm como principal intuito oferecer acesso à prática esportiva aliada à conscientização sobre segurança e posicionamento em situações de risco.