Marcelo Arar, Poliana Botelho e Dayana Silva celebram iniciativa (Foto: Divulgação)
As aulas - que são gratuitas - e acontecem às segundas e quartas-feiras, sempre às 7h, no Parque do Flamengo, na Zona Sul da cidade, têm como principal intuito oferecer acesso à prática esportiva aliada à conscientização sobre segurança e posicionamento em situações de risco.
As atividades, vale ressaltar, são comandadas pela lutadora Poliana Botelho, nome conhecido no cenário internacional por suas passagens pelo UFC e pela PFL. Com experiência desde 2013 no MMA profissional, a atleta tem sido responsável por conduzir os treinos e compartilhar conhecimentos práticos com as participantes.
Empolgado com o desenvolvimento do projeto e com a presença cada vez maior das mulheres nas aulas ministradas por Poliana Botelho, Marcelo Arar, Subsecretário Municipal de Esportes, externou o principal objetivo da iniciativa.
"Nosso principal objetivo é empoderar e aumentar a autoestima da mulher, para ela saber se posicionar e, principalmente, se defender contra qualquer tipo de covardia, se defender em situações de risco. Esse é o objetivo do projeto que a gente pretende levar também para outros lugares da cidade", projetou Arar.
Aulão será comandado por atleta de MMA
Na próxima quarta-feira (29), as atividades comandadas pela atleta Poliana Botelho terão um importante reforço. A também lutadora de MMA Dayana Silva, que tem passagens por grandes eventos, como Bellator e Shooto Brasil, vai ministrar um aulão especial de defesa pessoal para mulheres que já fazem parte das aulas de Poliana e para quem ainda deseja ingressar ao projeto.
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