Liga Monstro Combate chega com grandes nomes do MMA em ação - (Foto: Divulgação)

Liga Monstro Combate chega com grandes nomes do MMA em ação (Foto: Divulgação)

Publicado 28/04/2026 07:00 | Atualizado 28/04/2026 18:27

O “Liga Monstro Combate” (LMC) e a RedeTV! firmaram acordo para a transmissão das edições do torneio na TV aberta. O contrato inicial prevê nove eventos até o fim de 2027. Já na estreia, marcada para o dia 6 de junho, em Curitiba, o card principal será exibido ao vivo na televisão, enquanto as lutas preliminares terão transmissão pelo RedeTV! Go, plataforma gratuita de streaming da emissora, e pelo canal oficial da RedeTV! no Youtube, que reúne cerca de 14 milhões de inscritos.



O acordo com a RedeTV! se conecta ao histórico da emissora com o MMA. O canal foi um dos primeiros da TV aberta a apostar no esporte em rede nacional, ampliando o alcance das lutas e sendo uma ferramenta importante para o boom da modalidade no Brasil no início da década passada.