Liga Monstro Combate chega com grandes nomes do MMA em ação (Foto: Divulgação)
O acordo com a RedeTV! se conecta ao histórico da emissora com o MMA. O canal foi um dos primeiros da TV aberta a apostar no esporte em rede nacional, ampliando o alcance das lutas e sendo uma ferramenta importante para o boom da modalidade no Brasil no início da década passada.
O LMC chega ao público com um card que mistura MMA, boxe e música, reunindo nomes conhecidos do cenário internacional, como os ex-UFCs Elizeu Capoeira, Jesse Taylor, John Lineker, John Allan e João Zeferino, além de influenciadores em combates de boxe. A programação será exibida ao vivo, com o card principal entrando na grade da emissora após sua programação de entretenimento.
CEO-fundador do LMC, Jamil Achlei destaca o impacto da parceria para o evento e para os atletas. “É um passo importante. Vamos colocar atletas de alto nível na TV aberta e ampliar o público das lutas no país. A RedeTV! foi pioneira ao dar espaço ao MMA. Fazer parte dessa história agora é importante para o LMC e para os lutadores".
Amilcare Dallevo Neto, VP of Sales and Sports Rights da RedeTV!, afirma que a parceria propõe uma nova forma de apresentar o MMA. “Entramos nesse projeto porque acreditamos que é possível pensar o MMA como entretenimento, com uma abordagem diferente do que o telespectador está acostumado. Nosso trabalho será transformar essa experiência em algo que o público nunca viu”, destaca o executivo.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.