Borrachinha projetou possível duelo contra Magomed Ankalaev - (Foto: Reprodução)

Borrachinha projetou possível duelo contra Magomed Ankalaev (Foto: Reprodução)

Publicado 28/04/2026 11:00 | Atualizado 28/04/2026 12:26

Em ascensão nos meio-pesados do UFC, Paulo Borrachinha já começa a se posicionar estrategicamente na corrida pelo cinturão. Após nocautear Azamat Murzakanov e ganhar tração na divisão até 93kg, o brasileiro indicou que um possível duelo contra Magomed Ankalaev seria um caminho lógico, especialmente diante da indefinição envolvendo o campeão linear Carlos Ulberg, que se recupera de lesão no joelho.



Em entrevista ao canal "Submission Radio", o mineiro adotou um tom pragmático ao abordar o cenário da categoria. Com a possibilidade de criação de um cinturão interino, Borrachinha não escondeu que enxerga com bons olhos um confronto direto contra Ankalaev, ex-campeão e figura constante entre os principais nomes do ranking.



“Acho que essa é uma ótima decisão. Ele é russo e gosto de lutar contra russos, porque os respeito. Não direi nada de ruim sobre eles. Acho que Ankalaev será uma boa escolha, mas isso depende do UFC. Não vou dizer que quero lutar contra esse ou aquele cara. Vou deixar o UFC decidir ou lutar contra quem os fãs quiserem ver”, afirmou.