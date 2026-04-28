Borrachinha projetou possível duelo contra Magomed Ankalaev (Foto: Reprodução)
Em entrevista ao canal "Submission Radio", o mineiro adotou um tom pragmático ao abordar o cenário da categoria. Com a possibilidade de criação de um cinturão interino, Borrachinha não escondeu que enxerga com bons olhos um confronto direto contra Ankalaev, ex-campeão e figura constante entre os principais nomes do ranking.
“Acho que essa é uma ótima decisão. Ele é russo e gosto de lutar contra russos, porque os respeito. Não direi nada de ruim sobre eles. Acho que Ankalaev será uma boa escolha, mas isso depende do UFC. Não vou dizer que quero lutar contra esse ou aquele cara. Vou deixar o UFC decidir ou lutar contra quem os fãs quiserem ver”, afirmou.
A declaração chama atenção também por marcar uma mudança de postura. Durante a promoção de sua última luta, Borrachinha havia adotado um discurso provocativo ao citar atletas russos, o que gerou repercussão negativa. Agora, o striker brasileiro trata de amenizar o cenário e reforça que não há rivalidade pessoal, especialmente com Ankalaev, conhecido pelo estilo baseado no Wrestling e controle posicional.
Do ponto de vista técnico, o eventual confronto apresenta um interessante choque de estilos. Enquanto Borrachinha se destaca pela pressão constante e volume de golpes na trocação, Magomed Ankalaev traz um jogo mais estratégico, com forte base na luta agarrada e controle de distância. A luta, caso confirmada, pode servir como eliminatória direta para o cinturão, sobretudo em um momento de transição na divisão.
Sem previsão clara para o retorno de Carlos Ulberg, o UFC pode, de fato, optar por um campeão interino para manter a categoria ativa. Nesse contexto, nomes como Borrachinha e Ankalaev ganham força não apenas pelo ranking, mas também pelo apelo competitivo e potencial de entrega dentro do octógono.
Aos 35 anos, Paulo Borrachinha vive um momento de reconstrução e reposicionamento na carreira. A mudança definitiva para os meio-pesados ampliou suas possibilidades e reduziu o impacto do corte de peso, permitindo performances mais consistentes. Agora, diante de um cenário aberto na divisão, o brasileiro busca capitalizar o bom momento para, enfim, se consolidar como candidato real ao título.
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