Evento da Gracie Barra marcou consagração de Carlos Gracie Jr. - (Foto: Reprodução/Instagram/@graciebarra)

Evento da Gracie Barra marcou consagração de Carlos Gracie Jr. (Foto: Reprodução/Instagram/@graciebarra)

Publicado 28/04/2026 11:00 | Atualizado 28/04/2026 18:31

O Rio de Janeiro foi palco de um momento marcante para o Jiu-Jitsu mundial no último fim de semana. Entre os dias 23 (quinta-feira) e 26 de abril (domingo), o Windsor Marapendi Hotel, na Barra da Tijuca, sediou o GB World Summit 2026, evento internacional que celebrou os 40 anos de legado da Gracie Barra.



Considerada uma das maiores redes de franquia de marca brasileira e a maior escola de Jiu-Jitsu do mundo, a organização promoveu uma programação intensa ao longo de quatro dias, com foco em liderança, filosofia, prática marcial e integração da comunidade global.



A escolha da Barra da Tijuca carregou simbolismo histórico, já que foi no bairro que nasceu a primeira escola da Gracie Barra. Quatro décadas depois, o local voltou a receber um dos encontros mais importantes da trajetória da equipe, reunindo representantes de diversas partes do mundo. A programação foi estruturada como uma jornada temática, conectando história, desenvolvimento humano, prática do Jiu-Jitsu e celebração coletiva.

O primeiro dia foi dedicado à liderança e teve como tema “Guardiões do Legado”. Sob condução do fundador, Mestre Carlos Gracie Jr., e de membros do Conselho Global, o encontro promoveu discussões sobre responsabilidade, identidade e propósito na gestão das escolas. Ao longo do dia, líderes da rede participaram de sessões de diálogo, troca de experiências e alinhamento estratégico, reforçando a importância de uma liderança consciente diante dos desafios futuros.No dia seguinte, o foco esteve no legado da organização. Com o tema “40 Anos de Impacto: da Barra para o Mundo”, os participantes revisitaram a trajetória da Gracie Barra, desde sua origem até a expansão global. A programação destacou o papel da comunidade na construção desse caminho e reforçou o significado da faixa-preta como símbolo de responsabilidade cultural dentro do Jiu-Jitsu, fortalecendo o senso de pertencimento entre diferentes gerações da equipe.O terceiro dia foi dedicado à prática do Jiu-Jitsu e transformou o evento em um grande tatame. Mestres e professores conduziram treinos que abordaram técnica, filosofia e metodologia da Gracie Barra.O ponto alto ficou por conta da graduação do Mestre Carlos Gracie Jr. à faixa vermelha, nível máximo dentro da arte suave, reservado a poucos nomes que dedicaram suas vidas ao desenvolvimento do esporte. A cerimônia simbolizou não apenas a trajetória do fundador, mas também os 40 anos de construção de um movimento global baseado em valores, disciplina e transformação.O evento também contou com graduações de destaque, como Mestre Nelson Monteiro (faixa vermelha e branca), Mestre Márcio Feitosa (faixa coral), Mestre Luiz Fernando Cabelinho (faixa coral) e Mestre Henrique Machado (faixa coral), além da formação de novos faixas-pretas.Encerrando o Summit, o dia 26 de abril foi voltado à celebração da comunidade global da Gracie Barra. A programação começou com um treino especial e seguiu com momentos de confraternização entre membros de diferentes países.Entre os destaques estiveram o CompNet Super Fights, com combates entre faixas-pretas convidados, a cerimônia Legacy Hall, que homenageou personalidades importantes na história da equipe, e a celebração oficial dos 40 anos da organização. O encerramento reuniu praticantes de todo o mundo em uma celebração da cultura, da amizade e do estilo de vida que ajudaram a consolidar o Jiu-Jitsu brasileiro no cenário internacional.