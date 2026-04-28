Leidy Cardozo é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

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Rio - Em março, a musa do Olimpia, Leidy Cardozo, esteve passeando no Brasil e publicou registros em praias de Santa Catarina. A beldade explicou o motivo da sua visita ao país em tomo de brincadeira: "Estaria mentindo se dissesse que fui à igreja, porque não fui", disse em entrevista ao site "Popular".
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Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução/ Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução/ Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução/ Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução/ Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo aproveitando o verão - Reprodução/ Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo aproveitando o verão - Reprodução/ Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
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Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
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Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
A modelo afirmou que esteve no Brasil para descansar e aproveitar um período de férias. "Fiquei totalmente relaxada e aproveitei a culinária. Comi frutos do mar, milho, queijo grelhado e, claro, uma caipirinha", contou.
Dona de um corpo deslumbrante, Leidy Cardozo tem mais de 354 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram (@leidycardozopy).
 
 