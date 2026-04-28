Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Leidy Cardozo é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 28/04/2026 14:07

Rio - Em março, a musa do Olimpia, Leidy Cardozo, esteve passeando no Brasil e publicou registros em praias de Santa Catarina. A beldade explicou o motivo da sua visita ao país em tomo de brincadeira: "Estaria mentindo se dissesse que fui à igreja, porque não fui", disse em entrevista ao site "Popular".

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A modelo afirmou que esteve no Brasil para descansar e aproveitar um período de férias. "Fiquei totalmente relaxada e aproveitei a culinária. Comi frutos do mar, milho, queijo grelhado e, claro, uma caipirinha", contou.

Dona de um corpo deslumbrante, Leidy Cardozo tem mais de 354 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram (@leidycardozopy).