Arrascaeta sofreu fratura no ombro direito - Nacho Amiconi/Parceiro/AgÃªncia O Dia

Arrascaeta sofreu fratura no ombro direitoNacho Amiconi/Parceiro/AgÃªncia O Dia

Publicado 29/04/2026 22:10

Rio - O Flamengo ganhou um desfalque de peso para os próximos jogos. O meia Arrascaeta sofreu uma fratura no ombro direito após levar a pior em uma dividida e foi substituído aos 20 minutos do primeiro tempo do jogo contra o Estudiantes, da Argentina, nesta quarta-feira (29), fora de casa, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

O lance aconteceu aos 16 minutos do primeiro tempo. Arrascaeta caiu de mal jeito no gramado após dividida com o volante Piovi, dos Estudiantes, e reclamou de dores no ombro direito imediatamente. A cena gerou preocupação do Flamengo. O jogador recebeu atendimento médico e não teve condições de permanecer em campo. Com isso, ele deu lugar a Carrascal.

Arrascaeta foi direto para o vestiário e sequer ficou no banco de reservas após ser substituído. O camisa 10 foi encaminhado para um hospital local para realizar exames de imagem, que detectaram uma fratura no ombro direito, de acordo com o Flamengo. Com isso, ele desfalcará o Mais Querido no clássico com o Vasco, domingo (3), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileirão.

Pilar do Flamengo nas últimas temporadas, Arrascaeta foi o grande protagonista dos títulos do Brasileirão e Libertadores em 2025. Jogador com mais títulos na história do clube, o meia uruguaio soma 375 jogos, 105 gols e 116 assistências com a camisa rubro-negra. Em 2026, são 23 jogos, nove gols e cinco assistências. Ele vivia a melhor sequência desde a chegada de Leonardo Jardim.