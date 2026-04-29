Bruno Henrique em ação pelo Flamengo na Libertadores - Adriano Fontes/Flamengo

Bruno Henrique em ação pelo Flamengo na LibertadoresAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 29/04/2026 23:27 | Atualizado 29/04/2026 23:50

Rio - Em um jogo muito pegado e com muitas reclamações, o Flamengo empatou com o Estudiantes, da Argentina, por 1 a 1, nesta quarta-feira (29), em La Plata, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O Rubro-Negro, que perdeu Arrascaeta com uma fratura no ombro direito , saiu na frente com Luiz Araújo, mas cedeu o empate na etapa final com gol de Carrillo.

Com o resultado, o Flamengo chegou a sete pontos e se manteve na liderança do Grupo A, enquanto o Estudiantes fica em segundo com cinco. O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (3), às 16h (de Brasília), contra o Vasco, no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileirão, antes de encarar uma sequência de quatro jogos seguidos fora de casa.

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Flamengo sai na frente, mas cede empate no segundo tempo

O primeiro tempo foi muito truncado. Empurrado pela torcida, o Estudiantes começou buscando o ataque e insistindo na bola aérea, mas sem eficácia. O Flamengo conseguiu se defender bem, resistiu a pressão inicial e, aos poucos, conseguiu colocar a bola no chão. Porém, aos 20 minutos, veio um banho de água fria: o meia Arrascaeta se machucou e foi substituído.

Após a parada técnica, o Flamengo conseguiu se reorganizar sem Arrascaeta e retomou o controle do jogo. Mesmo com menos posse de bola, o Rubro-Negro encontrava espaços para jogar e criava as chances mais perigosas. Aos 32 minutos, Bruno Henrique foi lançado, limpou a marcação, invadiu a área e serviu Luiz Araújo, que chegou finalizando sozinho para abrir o placar.

Em desvantagem no placar, o Estudiantes mudou a estratégia e voltou melhor para o segundo tempo. O Flamengo, portanto, teve mais espaço para explorar e teve a chance de resolver a partida aos oito minutos, mas Bruno Henrique perdeu chance cara a cara com Muslera. Na sequência, o time argentino respondeu e chegou ao empate. Meza cruzou para Farías, Rossi deu rebote e Carrillo completou.



Depois do empate do Estudiantes, o jogo ficou muito pegado e com pouco futebol. O Flamengo reclamou de um pênalti em Emerson Royal e uma expulsão de Tomás Palacios por falta em Bruno Henrique, mas nada foi marcado. O clima quente gerou a expulsão dos treinadores Alexander Medina e Leonardo Jardim. O time argentino foi um pouco mais perigoso com a bola no pé, mas Rossi fez grandes defesas e garantiu o empate.

Estudiantes (ARG) x Flamengo

Libertadores - 3ª rodada da fase de grupos

Data: 29/04/2026

Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina

Estudiantes (ARG): Muslera; Meza, González Pírez, Tomás Palacios e Benedetti; Gabriel Neves (Aguirre), Piovi, Amondarain e Tiago Palacios (Gaich); Farías (Cetré) e Carrillo (Alexis Castro). Técnico: Alexander Medina

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Vitão, Danilo e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta (Carrascal); Luiz Araújo (Plata), Bruno Henrique (Pedro) e Samuel Lino (Saul). Técnico: Leonardo Jardim

Gols: Luiz Araújo, aos 32' do 1ºT (0-1); Carrillo, aos 9' do 2ºT (1-1)

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartões amarelos: Piovi, Tomás Palacios, Tiago Palacios, Farías (EST); Emerson Royal (FLA)

Cartões vermelhos: Leonardo Jardim (FLA)